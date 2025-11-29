29 de noviembre de 2025 Inicio
Qué se sabe de Efe Saravolu, el turco que apareció muerto con una máscara de Spiderman en Cañuelas

La denuncia de su desaparición había sido realizada por el Consulado de Turquía el pasado 27 de octubre, ya que la familia de Saravolu en su país de origen no tenía noticias suyas desde el día anterior.

Efe Saravolu tenía 24 años y había llegado a la Argentina para hacer turismo por el país. 

Efe Saravolu tenía 24 años y había llegado a la Argentina para hacer turismo por el país. 

El pasado viernes, efectivos de la policía bonaerense encontraron en la localidad de Cañuelas el cuerpo sin vida de Efe Saravolu, el turco de 24 años que se encontraba desaparecido en Argentina desde el pasado 27 de octubre, cuando fue visto por última vez en el barrio porteño de Palermo.

Hasta el momento, es poco lo que se sabe de su caso porque rige el secreto de sumario, pero C5N pudo acceder a algunos datos claves del macabro asesinato. Entre ellos, que existen sospechas sobre un amigo de la víctima y que ya salió del país.

El cadáver de Saravolu fue hallado en primera instancia por unos trabajadores municipales de la localidad bonaerense de Cañuelas que cortaban el viernes cortaban el pasto adyacente a la banquina de la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 82.500. Los empleados llamaron al 911 y, a los minutos, se presentó la Policía Científica en el lugar. Entonces, descubrieron que el cuerpo se encontraba boca abajo, en estado avanzado de descomposición, vestido y con un detalle macabro: la víctima llevaba puesta una máscara roja de Spiderman.

Como el deterioro impedía una identificación visual de la víctima, se dispuso su traslado inmediato a la morgue de La Plata. Desde ese momento, la autopsia quedó bajo órbita judicial con el objetivo de esclarecer las causas y circunstancias de la muerte.

Entre las pertenencias que llevaba consigo, se encontró la documentación que terminó por dilucidar que el cuerpo hallado se trataba de Saravolu.

La denuncia de su desaparición había sido realizada por el Consulado de Turquía el pasado 27 de octubre, ya que la familia de Saravolu en su país de origen no tenía noticias suyas desde el día anterior. La causa se caratuló en ese momento como averiguación de paradero y quedó a disposición de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 30 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en coordinación con el Juzgado de Garantías N.º 8 de La Plata.

Tras varias semanas sin rastros, la investigación pasó al Departamento Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, que contó con la colaboración de organismos como el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU). Entonces, se analizaron los registros de las antenas de telefonía móvil y se reveló que el celular del joven turco dejó de reportarse en Buenos Aires ese mismo 27 de octubre. Al día siguiente, la señal telefónica pasó a estar ubicada en la zona de Cañuelas, lo que reforzó las sospechas sobre una posible conexión entre la desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo.

Además, las cámaras de seguridad aledañas al hospedaje del joven turco en el barrio porteño de Palermo revelaron que Saravolu se subió a un auto Peugeot 207 perteneciente a un amigo suyo. Un dato que llamó la atención de los investigadores es que el celular de esta persona también registró actividad en la zona de Cañuelas el 28 de octubre, es decir un día después de la última señal de Saravolu.

Una semana más tarde, más precisamente el 7 de noviembre, este amigo de Saravolu abandonó el país con rumbo a Marruecos. Por este motivo, los investigadores lo tienen bajo la lupa y se investiga la relación que puede haber tenido con el hecho.

Ahora, la causa quedó bajo responsabilidad de la Fiscalía N°2 de Cañuelas, a cargo de Norma Pippo. Aún no está el resultado de la autopsia de Saravolu, que será clave para entender qué fue lo que ocurrió, y el expediente permanece como “averiguación de causales de muerte” bajo estricto secreto de sumario.

