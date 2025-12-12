12 de diciembre de 2025 Inicio
Escándalo en La Rioja: detuvieron al hombre que grababa a sus inquilinas estudiantes

La denuncia de tres jóvenes destapó un sistema de vigilancia clandestino en un complejo habitacional cercano a la universidad. El detenido está acusado de violación de la propiedad.

Por
Marina Hermoso
El hombre tenía cámaras y cableado adentro de los departamentos que alquilaban las jóvenes.

Imagen ilustrativa

Tras la denuncia de al menos tres víctimas que reveló un sistema clandestino de cámaras en un complejo habitacional cercano a la universidad de La Rioja, el hombre que espiaba a sus inquilinas quedó detenido, acusado de violación de la propiedad.

Alejandra Género fue imputada por la justicia. 
El hecho se conoció el pasado 26 de noviembre. Las jóvenes relataron que se vieron violentadas en su intimidad por el locador en una zona con alta concentración de estudiantes, provenientes, en su mayoría, de localidades del interior de la provincia.

Tras la formalización de las denuncias en la Comisaría Séptima, el propietario del complejo, José Alexis Aguilar, quedó detenido de manera preventiva este viernes en la Alcaidía, el centro de detención provincial. El pedido había sido solicitado en las últimas horas por la fiscal Nadia Schargrodsky ante la jueza Gisela Flamini.

La magistrada aseguró a C5N que "está previsto el inicio de las pericias y los allanamientos dieron resultado negativo". Al ser consultada sobre la posibilidad de imputarle violencia de género o violencia digital, Flamini aclaró que "siempre que hay mujeres como denunciantes, al delito se le agrega el contexto de violencia de género, Ley nacional 26.485".

Cámaras ocultas en departamentos y baños

El descubrimiento del sistema de espionaje

El complejo habitacional donde encontraron las cámaras de video y los cableados está ubicado en la calle Carlos Gardel al 9000, en el barrio Luis Vernet de la capital riojana. Aguilar solo aceptaba mujeres como inquilinas. Una noche, cuando se iba a acostar, una de las jóvenes apagó las luces y vio algo que ya le había llamado la atención.

A través de un ventiluz (similar a una pequeña ventana o abertura de ventilación), la inquilina detectó una "lucecita, como un vidrio". Revisó la abertura con más detalle y descubrió que había elementos de vigilancia colocados para espiar su privacidad.

Las víctimas, identificadas como F, A y M, decidieron encarar la denuncia a pesar del peso psicológico que supone la revelación de miles de horas de grabaciones en la intimidad de su dormitorio y baño -un hecho que constituye una violación profunda de su privacidad y seguridad-. Ellas optaron por no detener su vida ante semejante delito: "Estamos de lleno dedicadas a los exámenes en la Universidad", detallaron a C5N.

El delito se cometió en un barrio con departamentos de alquiler para estudiantes

Detención del acusado y avance de la causa judicial

Si bien los detalles del proceso se mantienen bajo reserva, la Jueza, la fiscalía y la defensa de las mujeres buscan determinar la magnitud del espionaje y qué otras víctimas pueden verse afectadas. Las jóvenes también ratificaron sus denuncias y brindaron detalles sobre las sospechas previas que las llevaron a investigar el origen de la "lucecita" en el ventiluz.

El abogado de las víctimas, Sergio Ariel Gómez, subrayó que la jueza actuó bien y que los allanamientos se hicieron con celeridad, apenas tomó conocimiento de la causa. Además, a partir de las denuncias, se buscaron más pruebas en otro complejo que también es propiedad del acusado, o que por lo menos él administraba.

En cuanto al avance de la causa, Gómez adelantó a C5N que, la semana próxima, los peritos del área de delitos complejos analizarán los videos hallados en los dispositivos que se secuestraron: “Son muchas horas de grabación”. Y aseguró que “en un solo dispositivo hay más de 4 mil videos”.

En este contexto, no se descarta que puedan aparecer nuevas víctimas además de las tres denunciantes, y que pueda haber nuevas imputaciones, o bien surgir otras personas que hayan participado de alguna manera en la comisión de este hecho delictivo.

Lo relevante es que la persona está detenida. Que se haya iniciado una investigación penal, por lo menos, le sirve a las víctimas para estar tranquilas de que este ciudadano no vaya a atentar contra el proceso estando en libertad”, subrayó el abogado.

