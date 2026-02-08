Escándalo en Córdoba: escrachó a su pareja cuando ingresaba a un hotel alojamiento con otro hombre y se volvió viral El episodio ocurrió en Villa María. Desde el sector hotelero advirtieron que se trató de una situación “poco habitual” y vinculada a fallas de seguridad. Por + Seguir en







Un episodio ocurrido en la ciudad cordobesa de Villa María generó fuerte repercusión en redes sociales luego de que un hombre difundiera un video en el que sorprende a su pareja cuando estaba por ingresar a un hotel alojamiento junto a otra persona.

Según se conoció a partir de medios locales, el hombre seguía los movimientos de la mujer ante sospechas de infidelidad. La situación se confirmó cuando la vio llegar en un vehículo con otro hombre a un hotel de la zona. Allí, antes de que ingresaran al establecimiento, los interceptó a los gritos mientras filmaba la escena con su celular.

Las imágenes, que rápidamente circularon por redes sociales, muestran el momento de la confrontación y derivaron en una ola de comentarios de todo tipo: desde mensajes de apoyo al denunciante hasta críticas por la exposición pública de un conflicto íntimo.

Los cordobeses son graciosos hasta cuando los cuernean. pic.twitter.com/12DXN2qoPX — Gonzalo (@gonziver) February 5, 2026 El caso también generó repercusiones en el sector hotelero. En declaraciones a C5N, el empresario José Rosell señaló que situaciones de este tipo “no son habituales”, especialmente en los establecimientos de grandes ciudades. “Es muy difícil que algo así ocurra en hoteles alojamiento de la Capital Federal, que suelen ser lugares muy cerrados, con portones de ingreso y egreso controlados. Que alguien se filtre de esa manera es prácticamente imposible”, explicó.

Rosell indicó que en otras localidades existen formatos de motel más abiertos que pueden facilitar este tipo de episodios. “En algunas provincias hay complejos con predios más amplios o paredones que pueden vulnerarse, lo que vuelve más accesibles los ingresos”, sostuvo.

El empresario remarcó además la importancia de reforzar la seguridad: “Estos hoteles deberían contar con sistemas adecuados para evitar este tipo de situaciones. No es algo que ocurra habitualmente; se trató de un ingreso furtivo y, según se observa, el personal actuó rápidamente cuando detectó lo sucedido. Puede haber alguna responsabilidad del establecimiento por la vulneración de la seguridad, pero no mucho más que eso”, concluyó.