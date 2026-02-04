4 de febrero de 2026 Inicio
Vacaciones en Córdoba 2026: el mejor destino para quienes quieren disfrutar de la noche

Tiene una oferta que combina la mayor cartelera teatral del país, boliches históricos y se encuentra cerca de uno de donde se realiza uno de los festivales de rock más grandes de la región.

Esta villa turística, ubicada a tan solo 30 minutos de la ciudad de Córdoba, es uno de los destinos más relevantes tanto en la provincia como en todo el país.

Turismo Villa Carlos Paz
  • Villa Carlos Paz es el epicentro del entretenimiento nocturno en Córdoba durante el verano.
  • Se ubica en el Valle de Punilla, a solo 36 kilómetros de la capital provincial.
  • Su cartelera teatral es de las más importantes del país con más de 50 obras en escena.
  • La noche destaca por boliches icónicos como Keops y Khalama, además de su costanera renovada.

Las noches de febrero se vuelven más frescas y una salida al pie de las sierras puede ser el plan ideal para disfrutar el clima que ofrece el verano. En Córdoba, hay varios destinos que pueden ser el escenario perfecto para un paseo nocturno. Pero si hay un lugar que se transforma por completo cuando cae el sol, es Villa Carlos Paz.

Para quienes buscan una noche vibrante y en movimiento, este lugar ofrece desde teatros de primer nivel hasta boliches legendarios a orillas del lago San Roque. Por muchos, es considerado el corazón de la movida cordobesa.

Además, durante febrero suelen realizarse eventos masivos como los festejos de Carnaval y el clásico Cosquín Rock en Santa María de Punilla, a pocos minutos de la localidad, lo que atrae a una marea de jóvenes y melómanos que terminan sus jornadas en los bares de Carlos Paz.

Dónde queda Villa Carlos Paz

Carlos Paz 3.png

Villa Carlos Paz posee una ubicación privilegiada en el corazón del Valle de Punilla, funcionando como la puerta de entrada a las sierras cordobesas. Se encuentra a aproximadamente 700 kilómetros y 36 kilómetros al oeste de la capital cordobesa.

La ciudad está rodeada por el cordón de las Sierras Chicas al este y las Sierras Grandes al oeste, con un espectacular paisaje delimitado por el Dique San Roque. La Ruta Nacional 38 la conecta con otros destinos clave como Cosquín, La Falda y Capilla del Monte.

Qué puedo hacer en Villa Carlos Paz

La temporada teatral en Villa Carlos Paz es el principal atractivo durante el verano. Los teatros Luxor, Candilejas y del Lago son las paradas obligadas; con más de 50 obras en cartelera, podés elegir entre grandes comedias, revistas, unipersonales de humor cordobés o espectáculos de danza internacional.

Carlos Paz 1.png

Quienes quieran simplemente disfrutar de un paseo nocturno, el centro se convierte en peatonal, donde hay artistas callejeros, ferias de artesanos y locales comerciales abiertos hasta la madrugada. La renovada costanera del lago San Roque es el lugar de encuentro previo a la salida, donde se concentran bares, cervecerías artesanales y restaurantes con terrazas que ofrecen la mejor vista de la ciudad iluminada.

Carlos Paz también es famosa por sus boliches. Khalama y Keops siguen liderando la noche con djs de renombre en la escena musical y fiestas temáticas.

Para quienes también quieran disfrutar del entorno natural que ofrece Villa Carlos Paz, a pocos minutos del centro se encuentran paradores como Playas de Oro, El Fantasio y Sol y Río. El Complejo Aerosilla es un ícono de la ciudad que permite subir hasta la cima del cerro con la recompensa de disfrutar de vistas espectaculares.

aerosilla6

Una actividad para hacer en familia es visitar alguno de sus parques de diversiones. Peko’s Multiparque es un clásico que ofrece shows, laberintos y juegos, mientras que Mundo Fantástico y los parques de toboganes acuáticos como Wave Zone son paradas obligatorias para combatir el calor con adrenalina.

Cómo llegar a Villa Carlos Paz

El viaje en avión es la opción más rápida y cómoda para un viaje hasta Villa Carlos Paz. Los vuelos aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Córdoba (Pajas Blancas) y desde allí, un transfer o colectivo te lleva a Carlos Paz en solo 40 minutos por la autopista renovada.

Sin embargo, el micro es una opción muy utilizada por quienes viajan desde Buenos Aires. Desde la Terminal de Retiro, hay viajes todo el tiempo, con unidades coche-cama que permiten viajar de noche y llegar descansado para arrancar la primera jornada. En Auto, el viaje dura aproximadamente 8 horas, a través de la Ruta Nacional 9 (Autopista Buenos Aires - Rosario - Córdoba).

