Córdoba: un operario se desvaneció y murió mientras trabajaba en una antena Un trabajador de 53 años perdió la vida este martes en el Barrio Jardín mientras realizaba tareas de mantenimiento a gran altura. Pese a los intentos de reanimación de los médicos por casi una hora, el hombre falleció en el predio.







Barrio Jardín, zona donde se ubica la antena en la que trabajaba un operario de 53 años que se desvaneció y murió. Captura Google Street

Un operario de una empresa tercerizada murió este mediodía tras sufrir una descompensación en altura, mientras trabajaba en una antena de telecomunicaciones en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Celso Barrio y O'Higgins, dentro de un predio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

El trabajador perdió el conocimiento cuando se encontraba a unos 40 metros de altura. Sus propios compañeros notaron el incidente y utilizaron el sistema de poleas de ascenso para bajarlo hacia la superficie con seguridad. Personal de la Dirección de Bomberos y un servicio de emergencias acudieron al lugar de inmediato para asistir a la víctima. Al llegar los rescatistas, el hombre yacía en el suelo sin signos vitales.

El comisario Luciano Castro, de la Dirección de Bomberos, brindó detalles sobre el operativo al medio Infobae. El jefe policial precisó que el afectado tenía 53 años y realizaba tareas técnicas en la estructura. Además, el oficial subrayó que “el hombre no cayó de altura”, sino que el deceso se produjo tras el desvanecimiento inicial.

Bomberos Córdoba Infobae Los profesionales de la salud iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar de forma urgente sobre el césped del predio. El procedimiento de RCP se extendió durante 45 minutos sin éxito. Finalmente, los médicos confirmaron el fallecimiento del operario en el lugar de los hechos.

La Policía de Córdoba mantiene abierta una investigación para determinar las causas exactas que provocaron la descompensación del trabajador. El operativo en Barrio Jardín generó una fuerte presencia de patrulleros y unidades de rescate durante toda la tarde. Hasta el momento, no trascendió la identidad oficial de la víctima ni el nombre de la firma contratista.

