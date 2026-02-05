5 de febrero de 2026 Inicio
Sin boliches ni multitudes: el pueblo con río para pasar unas buenas vacaciones 2026 en Córdoba

Este destino cordobés que muchos pasan por alto resguarda atractivos únicos basados en la simplicidad y un ritmo pausado.

  • Los Reartes se encuentra en el corazón del Valle de Calamuchita, destacándose como destino tranquilo sin shoppings ni grandes complejos turísticos que preservan la calma natural del lugar.

  • El río Los Reartes con aguas claras, sectores amplios y de poca profundidad, se convierte en el centro de la vida del pueblo durante el verano, con playas naturales que ofrecen sombra y arena fina.

  • El pueblo nació en el siglo XVIII y mantiene su fisonomía tradicional con un casco histórico que incluye una antigua capilla de 1815, una de las más antiguas del valle.

  • La oferta incluye senderos serranos sin exigencias físicas, circuitos en bicicleta por caminos rurales, ferias artesanales,
    estancias históricas, gastronomía regional en patios abiertos y un ambiente nocturno tranquilo sin ruido.

Como cada verano, la provincia de Córdoba se convierte en el objetivo de miles de familias que buscan un destino rodeado de naturaleza y tranquilidad. Lejos del ruido de la ciudad y de la rutina de la oficina, se encuentra Los Reartes en el corazón del Valle de Calamuchita, una opción que muchos pasan por alto pero que resguarda atractivos únicos. Este pueblo gana terreno entre quienes buscan descansar.

Un entorno natural tranquilo y apartado para pasar el Día de los enamorados. 
La escapada cerca de Buenos Aires para festejar San Valentín con un atardecer soñado

El pueblo nació en el siglo XVIII y todavía hoy mantiene una fisonomía que lo distingue dentro de la provincia de Córdoba. No existen shoppings ni grandes complejos turísticos, lo que le permite cuidar la calma del destino. Además, cuenta con su tradicional casco histórico con una antigua capilla que data de 1815, considerada una de las más antiguas del valle.

Durante los meses de calor, la vida del pueblo gira en torno al río Los Reartes, que define la experiencia de verano y el ritmo cotidiano de esta localidad netamente turística gracias a su ubicación serrana. Las playas naturales se extienden a lo largo de la ribera y ofrecen sombra, arena fina y rincones ideales para pasar horas sin más plan que descansar. La oferta gastronómica acompaña la identidad del lugar con parrillas, casas de comida regional, cervecerías artesanales y pequeños espacios de té que funcionan en patios abiertos o construcciones antiguas.

Los reartes

Dónde queda Los Reartes

Los Reartes se encuentra ubicado en el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Esta localidad netamente turística se sitúa en un entorno serrano privilegiado, caracterizado por la presencia del río Los Reartes que atraviesa el pueblo y define su paisaje.

Qué puedo hacer en Los Reartes

Las actividades y atractivos disponibles en este pueblo del Valle de Calamuchita son variados:

  • Disfrutar del río Los Reartes durante el verano, gran protagonista del pueblo con aguas claras, sectores amplios y de poca profundidad ideales para pasar el día.
  • Relajarse en las playas naturales que se extienden a lo largo de la ribera, ofreciendo sombra, arena fina y rincones para descansar sin sobresaltos.
  • Recorrer senderos serranos a pie sin exigencias físicas, disfrutando de la naturaleza en caminatas cortas y accesibles.
  • Andar en bicicleta por caminos rurales y costeros que atraviesan el entorno serrano del valle.
  • Visitar ferias artesanales donde se pueden adquirir productos locales y artesanías de la región.
  • Conocer almacenes de producción local que ofrecen productos típicos de la zona.
  • Explorar estancias históricas que conservan la memoria del lugar y su desarrollo desde el siglo XVIII.
  • Visitar la antigua capilla que data de 1815, una de las más antiguas del Valle de Calamuchita y principal atracción del pueblo.
  • Recorrer el tradicional casco histórico apreciando la arquitectura y fisonomía que el pueblo mantiene desde su fundación.
  • Participar de eventos al aire libre organizados durante la temporada de verano.
  • Celebrar las fiestas patronales que se realizan los días 25 de mayo en honor al santo patrono del pueblo.
  • Disfrutar de la oferta gastronómica en parrillas, casas de comida regional, cervecerías artesanales y pequeños espacios de té.
  • Comer en patios abiertos o construcciones antiguas que funcionan como restaurantes manteniendo el espíritu tradicional.
  • Realizar caminatas nocturnas cortas disfrutando del silencio interrumpido solo por el sonido del río o los grillos.
  • Disfrutar de cenas tranquilas en un ambiente donde el pueblo baja el ritmo cuando cae el sol.
Los Reartes 2

Cómo llegar a Los Reartes

Para acceder a Los Reartes se debe llegar al Valle de Calamuchita en la provincia de Córdoba, utilizando las rutas que conectan la región serrana con otras localidades cordobesas. El pueblo se encuentra en el corazón del valle, siendo accesible mediante auto particular o micros.

En caso de viajar en auto, la ruta más directa es tomar la RN 9 (Autopista Buenos Aires - Rosario - Córdoba) hasta Villa María, y desde ese lugar desviarse por la RP 2 y luego la RP 5 para entrar al Valle de Calamuchita. Si el viaje se realiza en micro, lo ideal es tomar un servicio desde Retiro hasta Villa General Belgrano y, una vez en la terminal, completar el trayecto con un taxi o colectivo local en un viaje de apenas 15 minutos.

