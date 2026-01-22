23 de enero de 2026 Inicio
Escándalo en Brasil: un nuevo video muestra gestos obscenos de un mozo hacia la abogada argentina

Difundieron nuevas imágenes del caso de racismo de la influencer santiagueña que conmueve a Brasil, donde se puede observar la reacción de uno de los empleados del bar de Ipanema. Agostina Páez está en un domicilio en Río de Janeiro y es monitoreada con una tobillera electrónica.

Por

La influencer, de 29 años, se encuentra en Brasil con tobillera electrónico.

Las nuevas secuencias pertenecen a las cámaras de seguridad del bar de Ipanema, donde se revelan escenas inéditas que ahora forman parte del expediente. Allí se pudo observar cómo el empleado realiza una provocación dirigida a Páez, de 29 años, quien se encuentra en Brasil con tobillera electrónica y a la espera del desarrollo del proceso judicial.

El incidente se produjo el pasado miércoles 14 de enero por la noche, cuando Agostina Páez, una reconocida influencer santiagueña, protagonizó una discusión con el personal del local por un supuesto error en el pago de la cuenta. Según informan medios locales, la profesional estaba en el lugar acompañada por un grupo de amigas. Un empleado del local detectó un error en la factura justo cuando se estaban por ir, y fue entonces que comenzó la discusión. Allí, Páez comenzó a hacer gestos y expresiones racistas, además de utilizar la palabra "mono", un delito grave con sanciones estrictas bajo la ley brasileña.

El abogado defensor, Sebastián Robles, consideró que el material resulta “fundamental para el proceso judicial”, según expresó el letrado al medio santiagueño Diario Panorama. Una vez que se analice todo el material, el Ministerio Público Fiscal deberá realizar o no una acusación formal contra la mujer de 29 años.

La mujer fue imputada por injuria racial, delito que en Brasil se investiga de forma rigurosa. Según consta en el expediente, la investigación fue encabezada por el detective Diego Salarini, jefe de la Comisaría 11 de Río de Janeiro. De ser imputada y declarada culpable, podría recibir una pena de 2 a 5 años de prisión.

La advertencia del papá de la abogada detenida en Brasil: "No se siente protegida"

El padre de la abogada argentina que está retenida en Brasil por realizar gestos racistas, Mariano Páez, relató cómo se encuentra su hija en medio del conflicto, luego de haberse colocado la tobillera electrónica.

En diálogo exclusivo con Mañanas Argentinas por C5N, el empresario aseguró que “es una situación muy difícil” la que están viviendo y confesó que Agostina Páez “no se siente bien, está muy asustada, no se siente protegida por nadie”. A cinco días de que se dieran a conocer los gestos, Páez tiene planeado viajar en los próximos días al país vecino.

“Tengo contacto constantemente con ella. Está muy angustiada, tiene ataques de pánico, no quiere comer, tiene miedo. Ayer se puso la tobillera electrónica por voluntad propia hasta el viernes. La acción que tuvo no la justifico, pero me parece demasiado”, aseguró el hombre.

El empresario aseguró que la abogada, tiene libertad de salir a comprar, por ejemplo, pero “no quiere salir, ya que tiene miedo porque ayer, cuando le pusieron la tobillera, recibió insultos en la puerta del edificio”.

Respecto a las fuertes acusaciones que hizo la profesional de 29 años de que desconocidos irrumpieron en el departamento donde se está hospedando, Páez indicó que “los que ingresaron ayer son periodistas que se hicieron pasar por policías”. “Quiero que termine rápido esto, hablar con el consulado; por ahora no me dan ninguna respuesta de nada. Dicen que van a hablar, pero nada, me estoy moviendo solo yo con el abogado de acá, Sebastián Robles, que estamos en contacto con el abogado de Brasil”, subrayó angustiado.

