Le pusieron la tobillera electrónica a la abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo Agostina Páez se presentó voluntariamente en el Centro de Monitoreo de Río de Janeiro, mientras continúa la investigación con nuevas declaraciones del denunciante y otros testigos de lo ocurrido el 14 de enero.







Agostina Páez fue imputada por injuria racial.

La Justicia de Brasil le colocó la tobillera electrónica a Agostina Páez, la abogada de 29 años detenida por hacer gestos racistas contra los empleados de un bar en Río de Janeiro. El procedimiento se realizó en el Centro de Monitoreo de la ciudad carioca donde, según informó CNN Brasil, la santiagueña se presentó voluntariamente.

La mujer fue imputada por injuria racial luego de que el empleado de un bar en Ipanema denunciara haber sido víctima de insultos y gestos discriminatorios de parte de ella el 14 de enero, tras un conflicto al momento de pagar la cuenta.

El proceso judicial sigue a cargo del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, y la pesquisa policial es encabezada por el detective Diego Salarini, jefe de la Comisaría 11 de Río de Janeiro.

La investigación se encuentra en su etapa final y se espera que el expediente sea elevado al Ministerio Público, aunque restan tomarse nuevas declaraciones del denunciante y otros testigos del hecho.

En los últimos días, la mujer debió mudarse luego de que desconocidos presuntamente disfrazados de policías intentaran irrumpir en el departamento que ocupaba.

Quién es Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil La joven es una abogada e influencer, con más de 40 mil seguidores en su perfil de Instagram, que ahora aparece desactivado y casi 80 mil en TikTok, donde su cuenta quedó en modo privado. Además, la profesional es hija de Mariano Páez, un empresario del transporte en Santiago del Estero que en los últimos meses estuvo detenido por una denuncia de violencia de género: fue denunciado por agredir físicamente y amenazar a su expareja, según informó el medio santiagueño online, Info del Estero.