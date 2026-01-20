20 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

"Me quieren matar": desconocidos irrumpieron en el departamento de la abogada acusada de racismo en Brasil

Agostina Páez denunció que tres personas, que dijeron ser policías, iniciaron un altercado. Ante los incidentes, los responsables del edificio le exigieron que se mudara a un nuevo domicilio.

Por
Agostina Páez

Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica

Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica
Te puede interesar:

Quién es Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Según contó su abogado, Sebastián Robles, al diario El Liberal, la santiagueña se disponía a salir del departamento a comprar comida. "Eran casi las 15. Ingresaron al piso tres personas que dijeron ser policías, pero todo muy confuso", explicó.

"Este martes vamos a pedir el secuestro de los videos del incidente del 14 de enero. Porque el contexto es otro al enrostrado a nuestra cliente. Este miércoles ingresaremos un recurso de hábeas corpus. Entendemos que es un instituto que puede prosperar, ya que Agostina permanece casi detenida en circunstancias adversas y, repito, confusas", añadió el letrado.

Por su parte, Mariano Páez, padre de la joven, expresó: "No se sabe quiénes fueron. Policías, periodistas, no sé. Como sea, los responsables del edificio le pidieron a Agostina retirarse. Así, lo hizo y ahora alquilará otro piso. La pobre está aterrada. 'Papi, me quieren matar aquí', me dijo recién".

Cómo sigue la situación de Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil

El diario O Globo reveló que Agostina todavía no se colocó la tobillera electrónica. Tiene 5 días para cumplir con lo dispuesto por la Justicia. La medida tiende a evitar una salida repentina de ese país.

De acuerdo con el detective Diego Salarini, jefe de la Comisaría 11, la pesquisa debería concluirse y remitirse al Ministerio Público a mitad de semana. Además, el funcionario indicó que el lunes eran aguardadas nuevas declaraciones, tanto a la víctima como a testigos directos del episodio, incluyendo al gerente del local, presente en el incidente.

Agostina Paez racismo Brasil enero 2026
Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil.

Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil.

Por su parte, el abogado, Sebastián Robles, subrayó que la resolución que restringe la circulación de la ciudadana argentina es "rigurosa". "Con la familia nos parece muy severa la medida", juzgó.

"Es una investigación en la cual todavía no hay un hecho determinado. La Justicia tendría que investigar el concepto general de lo que sucedió en el video. Pero, de todos modos, Agostina va a estar sometida a ese proceso judicial. Ella está muy asustada y sola. Recibió amenazas a través de las redes sociales. En su momento, ella hará su descargo", agregó el letrado

"Ella no está incomunicada y tiene su DNI. Rige una notificación de tobillera electrónica para controlar que no salga del país y se haga efectiva la medida. La idea no es obstaculizar el proceso, sino tratar de seguir los cauces judiciales que el juez impuso en su resolución y ver cómo avanza esto. Tratar de resolver la medida para que ella pueda regresar al país con su familia", concluyó.

Quién es Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

La joven es una abogada e influencer, con más de 40 mil seguidores en su perfil de Instagram, que ahora aparece desactivado y casi 80 mil en TikTok, donde su cuenta quedó en modo privado.

Además, la profesional es hija de Mariano Páez, un empresario del transporte en Santiago del Estero que en los últimos meses estuvo detenido por una denuncia de violencia de género: fue denunciado por agredir físicamente y amenazar a su expareja, según informó el medio santiagueño online, Info del Estero.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de C5N (@c5n)

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anamá Ferreira repudió a la abogada racista en Brasil: Es un hecho triste y lamentable

Anamá Ferreira repudió a la abogada acusada de racismo en Brasil: "Triste y lamentable"

Donald Trump y Lula da Silva.

Lula da Silva contra la Doctrina Donroe: "Este hemisferio nos pertenece a todos"

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el estudio de Gelatina.

El tierno saludo de cumpleaños de Lali Espósito a Pedro Rosemblat con recuerdos de sus vacaciones en Brasil

Los gestos de la abogada se viralizaron rápidamente.

Escándalo en Brasil: una abogada argentina hizo gestos racistas, fue retenida y deberá usar tobillera electrónica

El entrenador Fernando Diniz tiene 51 años.

El momento más desopilante del fútbol brasileño: una cucaracha se coló en la conferencia de un entrenador

El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. 

Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina?

Rating Cero

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor
play

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 
play

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Compartieron unas vacaciones a la vista de todos y formalizaron el vínculo.

Verano romántico: quién es Noe Antúnez, la nueva pareja del Tucu López

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Luciano Castro y Griselda Siciliani están en crisis.

Pia Shaw reveló cómo sigue la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ahora llegó un nuevo estreno que es furor en la gran N roja, se trata de Héroe por encargo, la nueva producción estadounidense que escaló rápidamente al top ten en varios países.
play

De qué se trata Héroe por encargo, la comedia de acción que llegó a Netflix y es de lo más visto

últimas noticias

Medios colombianos aseguran que Marino Hinestroza jugará en Vasco Da Gama

Bronca en Boca: qué pasó y por qué se cayó el pase de Marino Hinestroza

Hace 34 minutos
play
Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor

Esta comedia cargada de acción con John Cena llegó a Netflix y es furor: cuál es

Hace 37 minutos
play
Isak Férriz e Iria del Río destacaron con sus actuaciones en esta película de Netflix. 

Es una película española, está en Netflix y dura menos de dos horas

Hace 38 minutos
La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o alquileres durante 2025.

ARCA definió la fecha de recategorización para el monotributo: cuándo es en 2026

Hace 40 minutos
Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Este es el perfume favorito de Gastón Edul: cuánto sale

Hace 41 minutos