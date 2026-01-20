"Me quieren matar": desconocidos irrumpieron en el departamento de la abogada acusada de racismo en Brasil

Agostina Páez denunció que tres personas, que dijeron ser policías, iniciaron un altercado. Ante los incidentes, los responsables del edificio le exigieron que se mudara a un nuevo domicilio.

Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica

Agostina Páez , la abogada argentina acusada de racismo en Brasil , denunció que varios individuos irrumpieron este lunes en el departamento donde se alojaba en Río de Janeiro, lo que desencadenó empujones. Al grito de "¡me quieren matar!", la joven se mudó a otra vivienda para evitar nuevas agresiones.

Según contó su abogado, Sebastián Robles, al diario El Liberal, la santiagueña se disponía a salir del departamento a comprar comida. "Eran casi las 15. Ingresaron al piso tres personas que dijeron ser policías, pero todo muy confuso" , explicó.

"Este martes vamos a pedir el secuestro de los videos del incidente del 14 de enero. Porque el contexto es otro al enrostrado a nuestra cliente. Este miércoles ingresaremos un recurso de hábeas corpus. Entendemos que es un instituto que puede prosperar, ya que Agostina permanece casi detenida en circunstancias adversas y, repito, confusas ", añadió el letrado.

Por su parte, Mariano Páez, padre de la joven, expresó: "No se sabe quiénes fueron. Policías, periodistas, no sé. Como sea, los responsables del edificio le pidieron a Agostina retirarse. Así, lo hizo y ahora alquilará otro piso. La pobre está aterrada . 'Papi, me quieren matar aquí', me dijo recién".

El diario O Globo reveló que Agostina todavía no se colocó la tobillera electrónica . Tiene 5 días para cumplir con lo dispuesto por la Justicia. La medida tiende a evitar una salida repentina de ese país.

De acuerdo con el detective Diego Salarini, jefe de la Comisaría 11, la pesquisa debería concluirse y remitirse al Ministerio Público a mitad de semana. Además, el funcionario indicó que el lunes eran aguardadas nuevas declaraciones, tanto a la víctima como a testigos directos del episodio, incluyendo al gerente del local, presente en el incidente.

Agostina Paez racismo Brasil enero 2026 Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil. Redes sociales

Por su parte, el abogado, Sebastián Robles, subrayó que la resolución que restringe la circulación de la ciudadana argentina es "rigurosa". "Con la familia nos parece muy severa la medida", juzgó.

"Es una investigación en la cual todavía no hay un hecho determinado. La Justicia tendría que investigar el concepto general de lo que sucedió en el video. Pero, de todos modos, Agostina va a estar sometida a ese proceso judicial. Ella está muy asustada y sola. Recibió amenazas a través de las redes sociales. En su momento, ella hará su descargo", agregó el letrado

"Ella no está incomunicada y tiene su DNI. Rige una notificación de tobillera electrónica para controlar que no salga del país y se haga efectiva la medida. La idea no es obstaculizar el proceso, sino tratar de seguir los cauces judiciales que el juez impuso en su resolución y ver cómo avanza esto. Tratar de resolver la medida para que ella pueda regresar al país con su familia", concluyó.

Quién es Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

La joven es una abogada e influencer, con más de 40 mil seguidores en su perfil de Instagram, que ahora aparece desactivado y casi 80 mil en TikTok, donde su cuenta quedó en modo privado.

Además, la profesional es hija de Mariano Páez, un empresario del transporte en Santiago del Estero que en los últimos meses estuvo detenido por una denuncia de violencia de género: fue denunciado por agredir físicamente y amenazar a su expareja, según informó el medio santiagueño online, Info del Estero.