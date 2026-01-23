Escándalo en Brasil: imputaron a la abogada argentina por injuria racial y la causa pasó a la Justicia

"El crimen no quedó impune y en Río de Janeiro el racismo no es una broma", afirmó la Policía Civil de Río de Janeiro en redes sociales. Además, la investigación se cerró y el caso ya fue remitido al Ministerio Público.

Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica

La Policía Civil de Río de Janeiro imputó por injuria racial a Agostina Páez , la abogada argentina que fue retenida en Brasil después de que le hiciera gestos racistas a los empleados de un bar de Ipanema, ubicado al sur de la ciudad. Además, imputaron a una de sus amigas por falso testimonio.

Mediante una comunicación emitida por su cuenta oficial de la red social X, la 11° Delegación Policial de Rocinha, en Río de Janeiro, precisó que acusaron a la argentina por las ofensas racistas dirigidas al trabajador del local gastronómico. Además, aseguraron que la investigación ya fue cerrada y que el expediente fue remitido al Ministerio Público.

"El crimen no quedó impune y en Rio de Janeiro el racismo no es una broma" , sostuvieron en el mensaje difundido por X. En la causa judicial por racismo también quedó imputada otra argentina, más precisamente una de sus amigas. Según las autoridades brasileñas, la otra joven habría dado falso testimonio.

#Brasil #Discriminación El video de descargo que presentó la abogada santiagueña Agostina Páez, quien fue retenida por las autoridades cariocas tras un incidente en un bar. Ella dice que la quisieron estafar, que la insultaron, le hicieron gestos obscenos y que reaccionó de la… pic.twitter.com/vI8uRHdhwK

Páez se encuentra retenida en Río de Janeiro desde el pasado 14 de enero, cuando le hizo gestos racistas al mozo de un bar después de que discutieran por el precio de la cuenta. En las últimas horas se conoció un nuevo video en el que también se observa que un hombre le hizo gestos obscenos tomándose sus partes íntimas.

Según el abogado de las chicas argentinas, Sebastián Robles , ellas consumieron bebidas alcohólicas en el local y abonaron la respectiva cuenta. Al retirarse, fueron interceptadas por otras cinco personas que se encontraban en el bar y las obligaron a pagar una nueva cuenta. Las turistas se negaron a abonar los cargos y solicitaron hablar con el gerente.

“Una amiga termina abonando la cuenta para poder retirarse del local, porque se lo impedían, y hay videos que muestran que cinco personas no las dejaban salir”, sostuvo el abogado.

Después de pagar, tres personas del bar empezaron a insultarlas. Este es el momento en el que reaccionó la abogada argentina con sus gestos racistas. Para la defensa, las nuevas imágenes del empleado del local haciéndole gestos obscenos “desarman la idea de una conducta unidireccional y espontánea de Agostina, ya que hubo una provocación previa del denunciante, con un gesto obsceno, por el cual ella contesta".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

Por último, Robles informó que se le solicitó a la Justicia local un permiso para que la abogada argentina pueda dejar Brasil y regresar al país. Desde el miércoles pasado, la joven tiene una tobillera electrónica.

La advertencia del papá de la abogada detenida en Brasil: "No se siente protegida"

El padre de la abogada argentina que está retenida en Brasil por realizar gestos racistas, Mariano Páez, relató cómo se encuentra su hija en medio del conflicto, luego de haberse colocado la tobillera electrónica.

En diálogo exclusivo con Mañanas Argentinas por C5N, el empresario aseguró que “es una situación muy difícil” la que están viviendo y confesó que Agostina Páez “no se siente bien, está muy asustada, no se siente protegida por nadie”. A cinco días de que se dieran a conocer los gestos, Páez tiene planeado viajar en los próximos días al país vecino.

“Tengo contacto constantemente con ella. Está muy angustiada, tiene ataques de pánico, no quiere comer, tiene miedo. Ayer se puso la tobillera electrónica por voluntad propia hasta el viernes. La acción que tuvo no la justifico, pero me parece demasiado”, aseguró el hombre.

Embed - HABLÓ el PADRE de la ABOGADA RETENIDA en BRASIL

El empresario aseguró que la abogada, tiene libertad de salir a comprar, por ejemplo, pero “no quiere salir, ya que tiene miedo porque ayer, cuando le pusieron la tobillera, recibió insultos en la puerta del edificio”.

Respecto a las fuertes acusaciones que hizo la profesional de 29 años de que desconocidos irrumpieron en el departamento donde se está hospedando, Páez indicó que “los que ingresaron ayer son periodistas que se hicieron pasar por policías”. “Quiero que termine rápido esto, hablar con el Consulado, por ahora no me dan ninguna respuesta de nada. Dicen que van a hablar, pero nada, me estoy moviendo solo yo con el abogado de acá, Sebastián Robles, que estamos en contacto con el abogado de Brasil”, subrayó angustiado.

Por otro lado, el empresario sostuvo que no sabe si su hija quedará detenida, pero “estoy muy preocupado por eso”. “Es una chica que no tiene antecedentes, es una chica muy dada, que no es racista, no discrimina a nadie. No tiene ningún problema con nadie. Estoy asustado. Ella se mueve solamente en el complejo donde está”, relató.

“No desconozco que en Brasil sea un delito los gestos que hizo, pero creo que no es para tanto la persecución que está recibiendo ella, es mí opinión. Pasa que acá, en Santiago del Estero, es muy común decir esas cosas, pero no lo hizo con mala intención”, concluyó.