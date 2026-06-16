Escalofriante crimen: mató a sus hijos y se suicidó con monóxido de carbono

Nicolás Colombo, de 46 años, dejó una carta manuscrita en la que adelantaba sus planes. Tenía una restricción de acercamiento contra la madre de los menores tras una denuncia de noviembre de 2025.

Dos hermanos de 10 y 4 años fueron encontrados sin vida junto a su padre en una casa de la localidad santafesina de General Lagos , cerca de Rosario, fallecidos por inhalación de monóxido de carbono . La Fiscalía confirmó un dato escalofriante: se trató de un doble homicidio seguido de suicidio planificado por el hombre .

Juicio por el caso Loan: ordenaron la detención de un imputado que no se presentó a declarar

Franco Tassini , a cargo de la Fiscalía Regional 2, dio detalles a Rosario Nuestro sobre el escenario descubierto este lunes al mediodía en una vivienda de España al 900, donde una niña de 4 años, G.A.C., y su hermano de 10, G.C., fallecieron por intoxicación y fueron hallados por la Policía , quien ingresó por la parte trasera de un domicilio lindero. En el lugar también estaba el cadáver de su padre, Nicolás Colombo .

El fiscal explicó que el hecho fue perpetrado por el hombre de 46 años de forma "intencional y deliberada", tras haber preparado "una serie de dispositivos para proliferar este gas tóxico en el ambiente, que había sido cerrado de forma hermética" . "Permaneció en el lugar durante todo ese tiempo, provocando que inhalara el mismo gas y falleciera en el lugar junto con los niños", añadió.

Por otro lado, el integrante de la Unidad de Violencias Altamente Lesival (UVAL) mencionó que los peritos hallaron una nota manuscrita en la escena del crimen, en la que el filicida anunció su plan. "Adelantaba lo que estaba a punto de hacer, atentar contra la vida de sus hijos y, acto seguido, suicidarse" , aclaró Tassini.

A su vez, se confirmó que Colombo "tenía una restricción de acercamiento" contra la madre de las criaturas por una denuncia de violencia económica, simbólica y psicológica en noviembre de 2025 . "Había un régimen de visitas pactado, motivo por el cual ella los llevaba cada fin de semana. Los chicos no veían a la madre desde el día previo", expresó.

"Estamos analizando las cámaras para descartar la participación de terceras personas, pero todos los indicios demuestran que esta persona actuó sola, ya que la casa estaba cerrada por dentro y no hay ningún faltante", concluyó el fiscal.

Conmoción por la muerte de dos niños en General Lagos

Desde la comuna de General Lagos decretaron duelo por tres días y señalaron que el incidente generó "profunda conmoción y un inmenso dolor en toda la comunidad" de la localidad ubicada unos 15 kilómetros al sur de Rosario. "La pérdida de dos niños enluta a familiares, amigos, compañeros, instituciones y vecinos", remarcaron.

Las autoridades locales decidieron expresar su "acompañamiento, solidaridad y respeto hacia todas las personas afectadas" en el pueblo. Asimismo definieron el episodio como una "tragedia irreparable" y plantearon la necesidad de "generar un espacio de reflexión y acompañamiento comunitario" frente a lo sucedido.

De acuerdo al decreto, en General Lagos no habrá actividades festivas, recreativas o protocolares hasta el jueves, al menos en lo que respecta a las que organiza la comuna. La agenda oficial suspendida y quedó abierta la posibilidad de reprogramar algunas propuestas.

Finalmente, el gobierno local invitó a las escuelas, clubes y otras instituciones a que adhieran al duelo comunitario a partir de este martes. Mientras tanto, las banderas serán izadas a media asta en dependencias oficiales.