Un hombre encapuchado intentó secuestrar a cuatro mujeres en Ezeiza y terminó detenido Varias cámaras de seguridad captaron el accionar de un hombre junto a un vehículo negro en varios puntos de la ciudad, lo que permitió identificarlo y arrestarlo. "Desciende el conductor, abre el baúl y cuando vamos pasando por al lado, se me tira de manera violenta, me toma del pelo e intenta llevarme hacia el auto", aseguró Cecilia, una de las víctimas. Por Agregar C5N en









Las autoridades detuvieron al hombre e incautaron el auto.

Un hombre encapuchado en un auto de color negro intentó a secuestrar a cuatro mujeres, en un radio de pocas manzanas, en la ciudad de Ezeiza durante el domingo por la madrugada. Según las imágenes que se compartieron en redes sociales, el sujeto se movía en un auto de alta gama junto a un cómplice, atacó a varias chicas en las calles e intentó meterlas por la fuerza en el baúl del vehículo.

El relato en primera persona: el relato de Cecilia, una de las víctimas del intento de secuestro Las amigas observaron como auto frenó en la esquina y el conductor descendió para abrir el baúl, una acción que inicialmente no les llamó la atención porque pensaron que "puede ser que le haya pasado algo", aseguró la joven en diálogo con el programa Mañanas Argentinas, por la pantalla de C5N.

Sin embargo, al pasar junto al rodado, el hombre la abordó. Según relató la víctima: "Se me tira encima de manera muy violenta y me empieza a insultar. Me toma con las dos manos del pelo y me empieza a gritar: 'Vos ahora vas a ver, hija de puta'". La intención del agresor parecía que intentaba llevarla hacia el vehículo, ya que "de primera instancia él lo que intenta hacer es como llevarme hacia su lado y tenía el baúl abierto".

En medio del forcejeo, la amiga de Cecilia intentó golpearlo con su cartera, lo que provocó que el agresor intentara agarrarla a ella también y que tuviera que correr en busca de ayuda. Acto seguido, el conductor empujó a Cecilia contra una persiana. "Me empieza a pegar con la mano abierta en la cara. Con el último golpe que me da me deja un poco aturdida y no sé cómo saqué fuerzas y ahí fue cuando logré zafarme", detalló la joven.

Tras liberarse, ambas amigas doblaron en una esquina hacia la derecha y escucharon que el auto salía arando detrás de ellas, iniciándose una persecución de tres cuadras en contramano que finalizó cuando llegaron a un kiosco. Cecilia aclaró que "adentro del auto estaba el acompañante, el que me quiere agarrar a mí es el conductor".

En el kiosco, una joven las auxilió y las acompañó a pie hasta el bar donde se encontraban sus amigos, lugar desde el cual la víctima se dirigió posteriormente a realizar la denuncia policial : "Ella nos acompaña hasta el bar y cuando, bueno, me encuentro con mis amigos voy y hago la denuncia".