Femicidio de Agostina Vega: el fiscal Raúl Garzón agravó la imputación contra Claudio Barrelier

El principal acusado y sospechoso del asesinato de la joven de 14 años en Córdoba estaba imputado por homicidio agravado en contexto de violencia de género. Tras negarse a declarar en una nueva indagatoria, la fiscalía agravó la acusación y ahora enfrenta cargos por homicidio triplemente calificado.

Hasta el momento el principal acusado y sospechoso por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, Claudio Barrelier , estaba imputado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. Pero, tras negarse a responder preguntas ante la nueva indagatoria, el fiscal Raúl Garzón decidió agravar la acusación y ahora deberá responder por el delito de "homicidio triplemente calificado" .

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Este martes Barrelier se negó a declarar ante el fiscal Garzón en el marco de la causa donde se encuentra detenido e imputado por el asesinato de la joven de 14 años. Su declaración estaba prevista de forma presencial en los Tribunales III de Córdoba, hecho que finalmente no terminó de concretarse por decisión del imputado.

Para el miércoles, fueron citados Osvaldo Fassetta, de 47 años, y Soledad Andreani, de 43 años, ambos imputados por presunto encubrimiento agravado.

"Al haber habido secreto de sumario el abogado no tenía acceso a la causa. Ahora tiene acceso a las nuevas pruebas, tiene la posibilidad o no, como imputado puede mentir, es parte de su estrategia y puede negarse a declarar inclusive hasta el momento de llegar al juicio, donde también puede no declarar y ser condenado igual", informó la periodista de C5N Yanina Álvarez en el programa La Mañana.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el crimen no habría sido cometido por una sola persona. Los investigadores sostienen que cada uno de los acusados habría tenido una participación específica antes o después del asesinato.

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La pesquisa determinó que Fassetta mantenía una relación de amistad con Barrelier desde hacía varios meses y que ambos se habrían conocido a través de su afinidad por el club Instituto. Además, los investigadores creen que el principal sospechoso residía en una vivienda del barrio Cofico, donde se habría concretado el ataque.

Por su parte, Andreani, expareja de Barrelier, es señalada por haberle facilitado un automóvil Ford Ka negro que, según la acusación, fue utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta el descampado donde fue encontrado.

Los investigadores también analizan registros audiovisuales en los que se observa a Barrelier y Andreani juntos después del femicidio. Además, la fiscalía sostiene que el vehículo fue lavado tras haber sido devuelto, una maniobra que podría haber buscado eliminar rastros vinculados al hecho.

Las declaraciones de este martes serán determinantes para el avance de la causa y podrían aportar nuevos elementos sobre las circunstancias del crimen que conmocionó a la provincia de Córdoba.