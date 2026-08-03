3 de agosto de 2026 Inicio
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Ola de inseguridad en Lanús: persecuciones, robos y tiroteos durante el fin de semana

Se registraron al menos cinco hechos graves a lo largo de las últimas horas, que incluyó hasta la intervención de la Policía de la Ciudad en una detención de un motochorro.

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Ola de inseguridad en Lanús: persecuciones, robos y tiroteos durante el fin de semana

Una ola de inseguridad golpeó a Lanús durante el fin de semana, con una serie de episodios delictivos registrados en distintos barrios del distrito. Entre los hechos se destacó una persecución que comenzó en la Ciudad de Buenos Aires y terminó con un delincuente detenido en territorio bonaerense, además de robos de medidores, entraderas y asaltos a mano armada.

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Uno de los episodios ocurrió cuando un delincuente era perseguido por efectivos de la Policía de la Ciudad. El sospechoso cruzó el Puente Alsina y continuó la fuga hasta la zona de la Plaza Giardino, en Villa Diamante, donde perdió el control de la moto, cayó al suelo y finalmente fue detenido por los agentes.

El operativo generó un fuerte despliegue policial en la zona. "Sonaron las sirenas y salí. Justo vi cómo lo engancharon a la mitad de la plaza. Lo venían siguiendo desde Capital", relató un vecino al móvil de C5N.

La situación volvió a generar preocupación entre los habitantes de Lanús, que denuncian una reiteración de hechos delictivos en distintos puntos del distrito. Según datos mencionados durante la cobertura, en el municipio se registran alrededor de dos robos por día.

Ola de inseguridad en Lanús

A la persecución se sumaron otros episodios ocurridos durante el fin de semana. En Lanús Oeste, sobre la calle José L. Suárez, entre Luis Vernet y Ortiz de Rosas, delincuentes intentaron robar el medidor de una vivienda y lograron sustraer el dispositivo de otro domicilio ubicado en la misma zona.

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También se registró un intento de robo con un arma de fuego en el que un delincuente, señalado por vecinos como conocido en el barrio, habría intentado asaltar a un empleado municipal. Durante el episodio, el atacante habría gatillado contra la víctima y también contra un vecino que intentó intervenir para ayudarlo.

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Otro de los hechos más graves ocurrió en la zona de Santiago Plaul y Aristóbulo del Valle, en Lanús Oeste, donde cuatro delincuentes asaltaron a una persona para robarle el automóvil. Durante el ataque, la víctima recibió un disparo en una de sus piernas.

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La seguidilla de hechos también incluyó una entradera y el robo de un vehículo en Lanús Este. En la zona de Juan B. Justo, entre Sitio de Montevideo y Tucumán, delincuentes ingresaron a una vivienda, la desvalijaron y además se llevaron un auto en menos de 24 horas.

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