15 de mayo de 2026 Inicio
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Mundial 2026: 34 mil hinchas argentinos tendrán prohibido ir a los estadios

La normativa fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 429/2026 del Ministerio de Seguridad, en vistas a la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Casi 40.000 hinchas no podrán ingresar a las canchas del Mundial.

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El video oficial todavia no fue dado a conocer. 
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La funcionaria adelantó los detalles de la resolución previo a su formalización mediante la publicación en el Boletín Oficial este viernes.

Incluimos a 13.000 deudores alimentarios morosos en el registro de personas que tienen derecho de admisión en los estadios, que ya tenían 21.00”, detalló Monteoliva en diálogo con TN. Y agregó: “Estamos enviando a Estados Unidos la lista con 34.000 personas que no van a poder entrar a la cancha en el Mundial”, afirmó.

dallas estadio
Casi 40.000 argentinos no podrán entrar a las canchas.

Casi 40.000 argentinos no podrán entrar a las canchas.

Según explicó la ministra, el objetivo de elevar esta base de datos a las autoridades de seguridad de Estados Unidos es garantizar que las restricciones locales tengan alcance internacional durante el desarrollo del certamen.

"Establécese que el plazo de utilización de la información puesta a disposición se limitará estrictamente a la duración del campeonato referido, pudiendo extenderse únicamente por un período máximo e improrrogable de CINCO (5) días corridos posteriores a su finalización, exclusivamente a los efectos operativos, de control y verificación vinculados al torneo", indicaron en la resolución 444 del Boletín Oficial.

De acuerdo con lo que señalaron en el documento, se trata de un acuerdo de cooperación que mantienen con la Embajada de Estados Unidos desde la Copa América y que también estuvo vigente durante el Mundial de Clubes del año pasado.

El comunicado del Ministerio de Seguridad sobre los argentinos que no podrán ir a la cancha en el Mundial

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Quiénes son los 34.000 argentinos que no podrán ir a la cancha durante el Mundial

  • Hinchas sancionados en el marco del Programa Tribuna Segura.
  • Personas con derecho de admisión vigente por hechos de violencia en espectáculos deportivos
  • Deudores alimentarios morosos, que suman 13.000 casos.

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