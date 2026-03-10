10 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Es argentina, vive en España y reveló que su acento hace la diferencia para vincularse con la gente

Más allá de la anécdota simpática, este relato pone sobre la mesa el concepto de "capital lingüístico" y cómo los modismos argentinos son percibidos en la España actual.

Por
La argentina que se hizo tendencia por un video que acumula muchas reproducciones en TikTok

La argentina que se hizo tendencia por un video que acumula muchas reproducciones en TikTok

  • La tiktoker argentina Delfina se volvió tendencia al describir su acento como una herramienta clave para socializar en España.

  • La joven afirmó que el modo de hablar rioplatense es percibido por los españoles como un rasgo sumamente atractivo y distintivo.

  • En su video viral, Delfina relató que notó un trato preferencial en situaciones cotidianas, como al realizar compras en el supermercado.

  • El contenido generó un amplio consenso entre otros expatriados que confirmaron haber vivido experiencias de apertura similares gracias a su forma de hablar.

El fenómeno de la migración argentina hacia España sigue generando relatos que capturan la atención de las redes sociales, esta vez centrados en el peso de la identidad lingüística. Una joven argentina radicada en la península ibérica se ha vuelto viral tras compartir un análisis detallado sobre cómo su acento nativo se ha convertido en una herramienta inesperada para romper el hielo y establecer vínculos con los locales.

La Policía de la Ciudad forma parte de los operativos en el derrumbe de Parque Patricios.
Te puede interesar:

Derrumbe en Parque Patricios: la Ciudad garantizó el alojamiento a los vecinos afectados

Según su testimonio, lejos de ser una barrera, la "tonada" rioplatense actúa como un imán cultural que facilita la apertura en entornos sociales que, de otro modo, podrían resultar más distantes. En un video que ya suma miles de compartidos, explica con humor y mucha perspicacia cómo el simple hecho de pronunciar las sh o usar el voseo genera una curiosidad inmediata.

Qué reveló la joven argentina sobre su acento mientras vive en España

Pasaporte Argentina España

Delfina, una joven argentina que comparte su vida en el exterior a través de la cuenta de TikTok @delfinasolo, se ha vuelto viral tras analizar el inesperado beneficio de su identidad lingüística en Europa.

Según su relato, el acento argentino funciona en España como una verdadera "arma mortal" de seducción y simpatía, algo que comenzó a percibir con mayor intensidad tras un tiempo de residencia en el país. La chica destaca que su forma de hablar genera reacciones positivas y diferenciadas tanto en hombres como en mujeres, facilitando una conexión inmediata que va más allá de lo puramente comunicativo.

Para ejemplificar este fenómeno, la joven compartió una anécdota ocurrida en un supermercado, donde la amabilidad de un cajero, que llegó a regalarle un bombón, fue atribuida por ella al innegable atractivo que genera la tonada rioplatense.

Delfina concluyó sus reflexiones aclarando que, en el imaginario español, el concepto de "acento argentino" suele remitir específicamente al habla del Río de la Plata, incluyendo también a los uruguayos en este círculo de aceptación y carisma.

Con humor y seguridad, la creadora de contenido sentenció que, en tierras españolas, hablar con el característico "voseo" y las "sh" definitivamente "garpa un montón".

Noticias relacionadas

El violento episodio dejó un televisor roto.

Video: un preso intentó atacar a un fiscal durante una audiencia y rompió un televisor

El curso ofrece 60 becas al 100%

La UBA lanza otro curso gratuito para formar paseadores de perros: cómo acceder y cuáles son los requisitos

Este es otro caso más que expone los diagnósticos mal realizados

Creían que era depresión pero un diagnóstico final lo cambió todo: qué descubrieron

Ciencia y soberanía en la Isla de los Estados. 

"Aquí hay dragones": una expedición al fin del mundo para reconstruir la historia de la Isla de los Estados

docentes de la universidad de buenos aires advirtieron que las clases no comenzaran el proximo 16 de marzo

Docentes de la Universidad de Buenos Aires advirtieron que las clases no comenzarán el próximo 16 de marzo

La historia de Iara Ghione, la niña prodigio de Rosario con Altas Capacidades Intelectuales.

Tiene 12 años y se graduó de la universidad: quién es la niña prodigio con "altas capacidades intelectuales" de Rosario

Rating Cero

Muni Seligmann contó el accidente doméstico que tuvo con su bebé.

El desgarrador relato de Muni Seligmann: "Mi bebé se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo"

En esta edición de Gran Hermano se implemetará la metodolgía Derecho A Réplica

Santiago del Moro confirmó el ingreso de una persona para el "Derecho a Réplica": de qué se trata

La segunda entrega de los trolls está en el Top 3 de Netflix.
play

Puro canto y personajes entrañables: cuál es la película ideal para toda la familia que llegó a Netflix

Danelik hizo la compra semanal y encargó casi 40 kilos de morrones

A lo Martín Pepa: Danelik tuvo un tremendo error en la compra semanal de Gran Hermano

Iúdica se cruzó con Bottero.

Mariano Iúdica escupió a un conductor de streaming en una entrevista: "Te cagaría a trompadas"

Luego de la salida de Tomy, Santiago del Moro anunció que todos los participantes quedaron en placa para la próxima gala de eliminación

Tras la polémica Placa Planta, Gran Hermano 2026 implementa un cambio radical en sus nominaciones

últimas noticias

Muni Seligmann contó el accidente doméstico que tuvo con su bebé.

El desgarrador relato de Muni Seligmann: "Mi bebé se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo"

Hace 16 minutos
Colapinto estuvo manejando una lancha e intentó pasar bajo de un puente, pero calculó mal la altura.

No pudo contener la risa: el insólito choque de Colapinto durante un distendido paseo en China

Hace 30 minutos
La Policía de la Ciudad forma parte de los operativos en el derrumbe de Parque Patricios.

Derrumbe en Parque Patricios: la Ciudad garantizó el alojamiento a los vecinos afectados

Hace 40 minutos
La guerra en Medio Oriente dispara el petróleo y suben los precios de los pasajes aéreos

Por la guerra en Medio Oriente suben los precios de los pasajes aéreos

Hace 50 minutos
Javier Milei junto a Jamie Dimon. 

El elogio del CEO de JP Morgan a Milei: "Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país"

Hace 54 minutos