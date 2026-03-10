El DT de Huracán sentó postura sobre el partido con River: "En nuestra cancha y con nuestra gente" Diego Martínez aclaró que para el Globo es "determinante" el apoyo de sus hinchas para el partido de este jueves. "La dirigencia está en tratativas para lograr la mejor solución", aseguró en conferencia de prensa. Por + Seguir en







Diego Martínez, DT de Huracán.

Después de que Huracán anunciara en X que iniciará "acciones legales" para jugar con hinchada en su estadio ante River de este jueves, el DT Diego Martínez reiteró la solidaridad con los vecinos de Parque Patricios que sufrieron el derrumbe y remarcó: "Queremos que se pueda jugar en nuestra cancha y con nuestra gente".

"Para nosotros es determinante tener el apoyo de nuestra gente", afirmó el director técnico en conferencia de prensa y aseguró que el cuerpo técnico y el equipo esperan "que se pueda resolver" para que se mantengan las condiciones para las cuales planificaron su entrenamiento.

Martínez sostuvo que la dirigencia "está en medio de todas las charlas y tratativas para encontrar la mejor solución", pero que "todavía no hay una respuesta de lo que va a pasar". "Uno como entrenador trata de enfocarse en lo que la institución lo contrata, que es entrenar y preparar el mejor equipo posible", concluyó.

Huracán va a la Justicia para jugar con público contra River El Club Atlético Huracán informó este martes que irá a la Justicia para exigir que el partido contra River se juegue con público, pese a la solicitud realizada por autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para que el duelo, válido por la fecha 10 del torneo Apertura 2026, se dispute a puertas cerradas debido al desmoronamiento del estacionamiento en el barrio "Estación Buenos Aires", en Parque Patricios, ubicado a cuatro cuadras.

"Jugar sin público no es una opción”, señalan desde el Globo, previo a aclarar que para que eso ocurra debe haber “un informe que avale dicha medida y que establezca los parámetros de asistencia para que el club pueda acatar la misma.”, algo que hasta el momento no ocurrió.

Además indican que “las medidas que se intentan imponer no cuentan con los debidos fundamentos ni respaldo técnico ni jurídico para semejante despojo”. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHuracan/status/2031353472637931991?s=20&partner=&hide_thread=false Comunicado Oficial: situación del Estadio Tomás A. Ducó



Desde el Club Atlético Huracán informamos a nuestros socios, simpatizantes y a la comunidad del barrio "Estación Buenos Aires" que, en vistas al encuentro a disputarse el próximo jueves 12 de marzo en nuestro estadio,… pic.twitter.com/iXRnxll8VI — CA Huracán (@CAHuracan) March 10, 2026 "Se ha definido iniciar las correspondientes acciones legales para protección de los derechos de nuestra Institución, nuestros socios, simpatizantes e hinchas. Sigamos cuidando nuestro Palacio y nuestro barrio con la responsabilidad de siempre, en casa y con nuestra gente", concluye el escrito publicado por Huracán en la redes oficiales. Huracán ya disputó sin público el duelo ante Belgrano el 3 de marzo de 2026, a horas de ocurrido el derrumbe, lo que genero preocupación en el hincha y abonado sobre el futuro de la localía para lo que resta en certamen local.