Santiago del Moro confirmó el ingreso de una persona para el "Derecho a Réplica": de qué se trata

El conductor reveló quién será el que aparezca en la casa y cómo será la metodología, una dinámica que tuvo origen en el reality de la edición de Italia.

En esta edición de Gran Hermano se implemetará la metodolgía Derecho A Réplica

En esta edición de Gran Hermano se implemetará la metodolgía "Derecho A Réplica"

Redes sociales

Gran Hermano, Generación Dorada no para y el conductor, Santiago Del Moro, anunció más novedades dentro de la casa que este lunes tuvo la eliminación del segundo participante mediante la Placa Planta. "Vamos a presentar el derecho a réplica", adelantó.

Tal como había adelantado sobre esta implementación, el conductor ahora dio más detalles de cómo será esta nueva metodología, una dinámica que fue utilizada en la edición de Italia, pensada para desestabilizar a sus jugadores. “La casa es adaptación”, es la frase que le repite contantemente Del Moro a los hermanitos.

De acuerdo a lo que explicó el conductor en La Cumbre (Streams Telefe) este martes se cumplen 25 años del estreno de GH en Argentina y a raíz de ello, “vamos a presentar una novedad que sale de GH Italia: “Lo vamos a llamar DAR: Derecho a Réplica y mañana (por este martes) va a entrar a hacer un derecho a réplica la expareja de Luana”.

“Pero va a entrar de una manera muy particular porque esto se hizo en Italia de una manera impresionante, que es con la virtualidad. Ya lo van a ver porque es algo totalmente novedoso. Va a ser mañana (hoy)”, detalló.

De qué se trata DAR, el “Derecho A Réplica”

Según los reglamentos de Gran Hermano mundial, el DAR es una herramienta que la producción utiliza para que una persona de “afuera” pueda entrar a defenderse o dar su versión de los hechos si un participante que está dentro de la casa habla de ella.

Se espera que funcione como una especie de “confrontación” para que la persona, en este caso el ex de Luana, limpie su imagen.

Esta joven participante estuvo en boca de todos luego de terminar con su novio desde la casa, durante el espacio de stream que tienen, por “miedo de lo que él pueda hacer” mientras ella se encuentra aislada y para poder expresar sus sentimientos libremente dentro del reality, teniendo en cuenta que la joven está cada vez más cerca de su compañero Zunino.

