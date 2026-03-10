El desgarrador relato de Muni Seligmann: "Mi bebé se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo" La actriz protagonista de Chiquititas y Rebelde Way contó que su niño estaba a cargo de otras personas en el momento, pero que rápidamente lo llevaron al hospital. “Tarda de tres a seis meses en soldarse”, contó. + Seguir en







Muni Seligmann contó el accidente doméstico que tuvo con su bebé. Redes sociales

La actriz Muni Seligmann, protagonista de Chiquititas y Rebelde Way, relató que su bebé de 10 meses se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo. Fue atendido por los médicos y se encuentra fuera de peligro, ya que el golpe no tuvo desplazamiento y requiere de tiempo para que se regenere solo. “Me cuesta contarlo”, indicó.

A través de sus redes sociales, hizo un video en el que detalló lo que le pasó: "Resulta que mi chiquitito, de 10 meses ahora, se cayó del cambiador de su habitación que es bastante alto. Escuchó el estruendo, yo no estaba en la habitación con él, había otras personas, fui corriendo, él no se desmayó, no se le fueron los ojos ni nada, si lloró sin parar. Le toco la cabecita, lo calmé, lo puse en mi pecho, le empecé a dar el pecho".

“Lo sentía muy angustiado, como con dolor. Le empecé a tocar la cabeza hasta que de pronto sentí un huevo, así que nos fuimos a ver a su pediatra que estaba en el hospital. El pediatra nos mandó a otro lugar para que le hiciéramos una tomografía, se la hicimos, y con la tomografía más otros resultados nos diagnosticaron fractura de cráneo", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Resumidoinfo/status/2031351622467727876&partner=&hide_thread=false



Muni Seligmann contó que su bebé sufrió una fractura de cráneo tras un accidente doméstico pic.twitter.com/bty3K3UtAr — Resumido (@Resumidoinfo) March 10, 2026 Fue entonces que contó dónde lo atendieron y lo recomendó: "Por suerte fue sin desplazamiento, pero bastante importante. Parece que es más común de lo que uno imagina. Así que el chiquitín y yo tuvimos que trasladarnos en ambulancia a un lugar espectacular que se llama fundación hospitalaria. Queda en Saavedra y la recomiendo muchísimo. Llegamos, él estaba tranquilo, estuvo tres noches internados en observación".