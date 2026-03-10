IR A
IR A

El desgarrador relato de Muni Seligmann: "Mi bebé se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo"

La actriz protagonista de Chiquititas y Rebelde Way contó que su niño estaba a cargo de otras personas en el momento, pero que rápidamente lo llevaron al hospital. “Tarda de tres a seis meses en soldarse”, contó.

Muni Seligmann contó el accidente doméstico que tuvo con su bebé.

Muni Seligmann contó el accidente doméstico que tuvo con su bebé.

Redes sociales

La actriz Muni Seligmann, protagonista de Chiquititas y Rebelde Way, relató que su bebé de 10 meses se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo. Fue atendido por los médicos y se encuentra fuera de peligro, ya que el golpe no tuvo desplazamiento y requiere de tiempo para que se regenere solo. “Me cuesta contarlo”, indicó.

La nueva pareja de Jacob Elordi.
Te puede interesar:

¿De nuevo en pareja? Con quienes estuvo Jacob Elordi y cual es la ex con la que estaría saliendo

A través de sus redes sociales, hizo un video en el que detalló lo que le pasó: "Resulta que mi chiquitito, de 10 meses ahora, se cayó del cambiador de su habitación que es bastante alto. Escuchó el estruendo, yo no estaba en la habitación con él, había otras personas, fui corriendo, él no se desmayó, no se le fueron los ojos ni nada, si lloró sin parar. Le toco la cabecita, lo calmé, lo puse en mi pecho, le empecé a dar el pecho".

“Lo sentía muy angustiado, como con dolor. Le empecé a tocar la cabeza hasta que de pronto sentí un huevo, así que nos fuimos a ver a su pediatra que estaba en el hospital. El pediatra nos mandó a otro lugar para que le hiciéramos una tomografía, se la hicimos, y con la tomografía más otros resultados nos diagnosticaron fractura de cráneo", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Resumidoinfo/status/2031351622467727876&partner=&hide_thread=false

Fue entonces que contó dónde lo atendieron y lo recomendó: "Por suerte fue sin desplazamiento, pero bastante importante. Parece que es más común de lo que uno imagina. Así que el chiquitín y yo tuvimos que trasladarnos en ambulancia a un lugar espectacular que se llama fundación hospitalaria. Queda en Saavedra y la recomiendo muchísimo. Llegamos, él estaba tranquilo, estuvo tres noches internados en observación".

“La neurocirujana nos dijo que teníamos que tener mucho cuidado, por eso le estamos poniendo un casquito, un casco blandito que no sea tan duro, porque necesita seguir con sus movimientos porque está en una edad donde necesita hacerlo. Le armamos un corralito con bordes de goma espuma para que esté contenido para que él siga con su crecimiento, pero con cuidado porque esto tarda de tres a seis meses en soldarse. Ese fue el motivo de mi desaparición de las redes", concluyó.

Noticias relacionadas

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

últimas noticias

Muni Seligmann contó el accidente doméstico que tuvo con su bebé.

El desgarrador relato de Muni Seligmann: "Mi bebé se cayó del cambiador y se fracturó el cráneo"

Hace 14 minutos
Colapinto estuvo manejando una lancha e intentó pasar bajo de un puente, pero calculó mal la altura.

No pudo contener la risa: el insólito choque de Colapinto durante un distendido paseo en China

Hace 28 minutos
La Policía de la Ciudad forma parte de los operativos en el derrumbe de Parque Patricios.

Derrumbe en Parque Patricios: la Ciudad garantizó el alojamiento a los vecinos afectados

Hace 38 minutos
La guerra en Medio Oriente dispara el petróleo y suben los precios de los pasajes aéreos

Por la guerra en Medio Oriente suben los precios de los pasajes aéreos

Hace 48 minutos
Javier Milei junto a Jamie Dimon. 

El elogio del CEO de JP Morgan a Milei: "Tiene convicciones muy sólidas sobre cómo arreglar un país"

Hace 52 minutos