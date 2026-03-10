La Natación es considerada por distintos especialistas como una de las actividades físicas que más beneficios aporta cuando se analiza la salud a largo plazo. Según el médico Patricio Ochoa, este deporte podría ubicarse entre los más eficaces para favorecer la longevidad debido a los efectos que genera en el sistema respiratorio y en la adaptación del organismo al esfuerzo.

El profesional explicó que esta disciplina cuenta con características particulares que la diferencian de otros entrenamientos. En el agua, el cuerpo modifica su patrón de respiración y debe adaptarse a un ritmo marcado por las brazadas y los movimientos de la cabeza, lo que exige mayor control respiratorio y genera una respuesta fisiológica progresiva.

Además, el entorno reduce el impacto sobre las articulaciones porque el agua sostiene parte del peso corporal. Esta condición permite entrenar con menor riesgo de lesiones y mantener la actividad durante largos períodos de la vida, algo que resulta muy importante cuando se analiza la relación entre ejercicio y envejecimiento saludable.

Uno de los aspectos más destacados de este deporte es el entrenamiento respiratorio que se produce durante la práctica. Al nadar, el cuerpo no puede inhalar y exhalar de manera libre, sino que debe adaptarse a intervalos definidos por el movimiento. Esta dinámica obliga al organismo a desarrollar mayor tolerancia al esfuerzo y a gestionar de forma más eficiente la respiración.

Tras procesar una gran cantidad de datos objetivos, la inteligencia artificial determinó que la natación es el deporte más completo

Según explicó Ochoa en sus publicaciones sobre salud, durante la actividad físic a se incrementan los niveles de dióxido de carbono en el organismo. Este gas, lejos de ser solo un residuo metabólico, funciona como una señal para el cerebro. Cuando su concentración aumenta, el sistema nervioso interpreta que existe una situación que requiere respuesta inmediata.

El especialista señala que la sensación de falta de aire no aparece únicamente por la ausencia de oxígeno, sino también por la acumulación de dióxido de carbono en el cuerpo. A través del entrenamiento regular, el cerebro aprende gradualmente a manejar mejor esa señal y responde con mayor calma ante el esfuerzo físico.

Con el paso del tiempo, esta adaptación permite que la respuesta del organismo frente al estrés fisiológico sea menos intensa. El cerebro deja de interpretar cada aumento de CO como una situación crítica, lo que reduce el gasto energético asociado a la reacción de alarma.

Este proceso también influye en el sistema circulatorio. Cuando el dióxido de carbono se acumula, los vasos sanguíneos tienden a relajarse debido a la respuesta del endotelio, la capa interna que recubre las arterias. Este fenómeno, conocido como vasodilatación, facilita el flujo sanguíneo y contribuye a la adaptación del organismo al ejercicio.

A pesar de sus múltiples beneficios, el especialista aclara que esta disciplina no reemplaza por completo otros tipos de entrenamiento, como el trabajo de fuerza con pesas. Pese a eso, destaca que se trata de una actividad muy completa que puede mantenerse durante décadas y que merece mayor atención en estudios vinculados al envejecimiento saludable.