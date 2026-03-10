Qué día de marzo 2026 es el descuento en carnicerías con Cuenta DNI

Esta promoción permite acceder a un descuento del 20% en compras de alimentos en locales adheridos.

La billetera digital del Banco Provincia mantiene durante marzo de 2026 uno de los beneficios más utilizados por sus clientes: el reintegro en carnicerías y comercios de cercanía al pagar con Cuenta DNI. Esta promoción permite acceder a un descuento del 20% en compras de alimentos en locales adheridos.

El beneficio se activa en jornadas específicas del mes y tiene un límite de devolución semanal. De esta manera, quienes utilicen la aplicación pueden reducir el gasto en productos básicos como carne, pollo o embutidos, siempre que paguen directamente desde la app y verifiquen previamente si el comercio participa del programa.

El reintegro del 20% en carnicerías y comercios de barrio se aplica de lunes a viernes y se excluyen de la promoción las grandes cadenas de supermercados.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

La iniciativa tiene un tope de devolución de $5.000 por semana y por persona. Esto permite abaratar las compras habituales en alimentos frescos si se utiliza la billetera digital como medio de pago.

Para aprovechar el beneficio es necesario pagar con la aplicación y consultar previamente el mapa de comercios disponible dentro de la app para confirmar que el local esté adherido a la promoción.

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

Además de los viernes con reintegro en comercios de cercanía, la aplicación del Banco Provincia mantiene otros beneficios vinculados a la compra de alimentos durante el mes.

Uno de los más destacados es el descuento en Ferias y Mercados Bonaerenses. En estos espacios el ahorro llega al 40% todos los días, con un tope de devolución de hasta $6.000 por semana por persona. La promoción se utiliza principalmente para adquirir frutas, verduras y productos frescos.

El banco también lanzó promociones especiales por el inicio del ciclo lectivo. Hasta el 12 de marzo hay rebajas de entre 20% y 30% los jueves en indumentaria, uniformes y locales deportivos.

A esto se suma un 10% de descuento en librerías de texto los lunes y martes, sin límite de reintegro. Este beneficio apunta a acompañar el gasto de las familias en manuales y materiales escolares.