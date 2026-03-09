9 de marzo de 2026 Inicio
Vive en Argentina, es neozelandesa y se volvió viral por descubrir un elemento que acompaña nuestras comidas: cuál es

Su video, que ya acumula millones de reproducciones, analiza con humor y curiosidad este componente infaltable de la mesa familiar.

Maddie es una influencer reconocida de Nueva Zelanda

Maddie es una influencer reconocida de Nueva Zelanda

  • La influencer neozelandesa Maddie se volvió tendencia tras adquirir su primer sifón de soda en Argentina.

  • La joven confesó que en su país natal no existe este sistema de envase, por lo que el objeto le resultó completamente novedoso.

  • Maddie bautizó a la soda como "agua divertida" debido a la efervescencia que genera al ser servida desde el sifón.

  • El novio de la influencer fue el encargado de enseñarle cómo utilizar el gatillo del envase para liberar el agua carbonatada.L a joven se mostró impactada por la capacidad del sistema para mantener el gas y la frescura.

Las redes sociales han convertido en fenómeno viral la historia de una joven neozelandesa radicada en Argentina, quien compartió su asombro al "descubrir" un elemento cotidiano que acompaña casi todas las comidas en el país. Lo que para cualquier argentino es un objeto invisible por lo habitual, para ella resultó ser una revelación cultural digna de ser documentada.

Con una edición ágil y mucha simpatía, explica cómo este elemento cambió su forma de entender el ritual del almuerzo en Buenos Aires. El clip no solo despertó risas, sino también una ola de comentarios de otros extranjeros que confesaron haber sentido la misma intriga al llegar al país.

Como fue el momento viral de la joven neozelandesa al descubrir los sifones de soda argentinos

-Maddie viral

Maddie, una joven creadora de contenido oriunda de Nueva Zelanda, se volvió viral tras compartir su asombro al descubrir un objeto icónico de la mesa argentina: el sifón de soda.

Durante una reunión con la familia de su novio, la joven mostró con gran entusiasmo su nueva adquisición, admitiendo que jamás había visto un dispositivo similar en su país de origen. En un intento por describir la experiencia de beber agua gasificada de esta manera, Maddie acuñó términos muy creativos, refiriéndose al líquido como "agua divertida" o incluso comparando la sensación de las burbujas con tener "agua con estática" en la boca.

La sorpresa de la influencer fue total cuando su pareja le explicó el funcionamiento del envase y cómo el agua común se transformaba en una bebida carbonatada mediante la presión del sistema. Entre risas y gestos de incredulidad, Maddie quedó tan fascinada con el mecanismo de almacenamiento y servido que no dudó en proponer una idea ambiciosa: exportar el sistema de sifones a Nueva Zelanda.

Para ella, lo que en Argentina es un elemento cotidiano y tradicional, representa una innovación tecnológica y recreativa que debería ser conocida en todo el mundo.

