Récord en el mercado: se patentaron más de 70.000 motos nuevas en un mes El segundo mes del año marcó un nuevo hito para el mercado de motos, con más de 70.000 unidades patentadas y un alza mensual del 3%. Los vehículos de menor cilindrada son los más elegidos por los argentinos.







El mercado de motos registró un fuerte repunte en comparación al 2025. La División Motovehículos de ACARA informó que febrero cerró con un salto de 72,3% en ventas respecto al mismo mes del año pasado. Según el análisis de la entidad oficial, los vehículos de menor cilindrada son los más elegidos por los argentinos.

En febrero, el mercado de motos 0km mostró un fuerte repunte: se patentaron 70.799 unidades, lo que representa un incremento del 72,3% respecto al mismo mes del año pasado. Además, el desempeño mensual también fue positivo, ya que las ventas superaron en un 3% a las de enero, según datos de la División Motovehículos de ACARA.

El crecimiento interanual se tradujo en casi 30.000 unidades adicionales frente a las 41.085 registradas en febrero de 2025, mientras que la comparación con enero implicó 2.057 motos más. En el acumulado de los dos primeros meses de 2026, el sector alcanzó 139.541 patentamientos, un 39,1% por encima del mismo período del año anterior, cuando se habían comercializado 100.319 motovehículos.

Al evaluar el desempeño de febrero, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que cada vez más personas optan por ingresar al mercado de la movilidad a través de la compra de una moto. Señaló que este fenómeno responde tanto a quienes buscan independencia laboral como a familias que eligen este medio de transporte cotidiano. En ese marco, subrayó la fuerte demanda de los modelos de menor cilindrada, una tendencia que, según anticipó, se mantendrá en los próximos meses.

Respecto a la participación de las marcas, se registraron algunos movimientos en el ranking frente a enero. Honda se mantuvo en el primer lugar con 13.464 unidades patentadas, seguida por Gilera con 8.835, mientras que Motomel ocupó la tercera posición con 8.657 unidades. Lo más llamativo del mes es el ascenso de Keller, que en enero no figuraba entre las cinco primeras marcas y ahora se posiciona en el cuarto lugar con 6.830 unidades. Este avance desplazó a Zanella, que cayó al sexto puesto, mientras que Corven mantuvo la quinta posición con 6.112 patentamientos.