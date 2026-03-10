Qué fue de la vida de Natalia Fava, ex Gran Hermano: de un romance recordado a un emprendimiento personal

Más de dos décadas después de su debut en la televisión, de la mano de la primera edición del reality, qué hizo la mediática todos estos años.

A 25 años de la primera transmisión de Gran Hermano en el país, el reality construyó figuras del espectáculo edición a edición. Algunas continuaron trabajando con su imagen, en los medios, y otras eligieron un camino con más privacidad, lejos de los flashes. Natalia Fava es del segundo grupo: se hizo famosa y luego construyó una empresa ladrillo a ladrillo.

Con el tiempo se alejó de la televisión y actualmente se dedica a su marca de ropa, creada hace más de quince años.

Dentro de la casa inició un romance con Santiago Almeyda que se convirtió en una de las historias más recordadas del reality.

Natalia Fava fue una de las participantes de la primera edición de Gran Hermano en la Argentina, emitida en 2001.

El 10 de marzo de 2001 arrancó el reality show de cabecera del país, Gran Hermano. Este cambió la forma de entender la televisión y la casa generó un encanto especial para el público, siempre interesado en conocer lo que sucede puertas para adentro. Natalia Fava, oriunda de Mar del Plata, fue una de sus primeras jugadoras: participó de la primera edición y, además, allí conoció a quien fue su marido por los próximos 23 años, Santiago Almeyda .

La relación avanzó frente a las cámaras con la intensidad propia de un reality que, en aquel entonces, era una novedad absoluta para el público argentino. Se trató, además, de la primera relación televisada que produjo un quiebre entre ficción y realidad: los espectadores podían ver cómo se relacionaban dos personas que se amaban en serio.

La química entre Fava y Almeyda fue inmediata y el vínculo terminó trascendiendo el programa, ya que la pareja continuó su relación una vez finalizada la competencia y permaneció unida durante más de dos décadas, 23 años para ser exactos.

Antes de llegar al programa, Fava ya tenía experiencia como modelo en su ciudad natal, pero decidió mudarse a Buenos Aires con para abrirse camino en el mundo del espectáculo porteño.

La exposición que le dio el reality le permitió cumplir ese objetivo y, tras su salida del programa, participó en distintos proyectos televisivos y teatrales, además de desempeñarse como vedette y conductora. Más tarde, con muchos proyectos bajo el brazo, eligió cambiar de rumbo y comenzó su camino por el anonimato, ya dueña de una empresa.

Qué fue de la vida de Natalia Fava

Con el paso del tiempo, la ex participante de Gran Hermano comenzó a alejarse de la actividad mediática para enfocarse en un proyecto empresarial. Hace aproximadamente quince años creó su propia marca de ropa, iniciativa a la que hoy dedica la mayor parte de su tiempo. El emprendimiento creció con el correr de los años y actualmente cuenta con locales en distintos puntos del país, además de colecciones con diseños propios caracterizados por el uso de colores intensos.

natalia fava (1) Natalia Fava Store

En el plano personal, Fava y Almeyda se separaron después de 23 años de relación, aunque mantienen un vínculo cercano y cordial. De hecho, él participa en las campañas de la marca de indumentaria de Fava y ambos suelen mostrarse juntos en producciones fotográficas para promocionar la firma, con una complicidad que todavía llama la atención a quienes recuerdan aquella historia que comenzó frente a las cámaras.