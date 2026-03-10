La UBA lanza otro curso gratuito para formar paseadores de perros: cómo acceder y cuáles son los requisitos

La capacitación, impulsada por el Sindicato de Trabajadores Caninos, la Fundación Empujar y la Facultad de Ciencias Veterinarias, contará con becas completas para jóvenes. Conoce todos los detalles.

Tras el éxito de su primera edición, vuelve a abrirse la inscripción al curso gratuito para formarse como paseador de perros profesional . El curso comenzará el 14 de abril y se extenderá hasta el 14 de julio , con 60 becas del 100% destinadas a personas de hasta 28 años.

La capacitación, coordinada por el Sindicato de Trabajadores Caninos (STC), la Fundación Empujar y la Universidad de Buenos Aires (UBA) , durará tres meses y combinará clases teóricas virtuales con prácticas presenciales en la Facultad de Ciencias Veterinarias de aquella casa de estudios. Durante la cursada se abordarán contenidos vinculados al comportamiento canino, el manejo de grupos de perros, la seguridad en los paseos y el uso de herramientas de trabajo, con un enfoque centrado en el bienestar animal.

La cursada se realizará tres veces por semana. Al finalizar los tres meses de formación, quienes aprueben recibirán un certificado de finalización, que acredita los conocimientos adquiridos para desempeñarse en el manejo responsable de perros durante los paseos.

“Es un curso pensado para que quienes participen salgan con una base sólida para trabajar como paseadores profesionales”, explicó Matías Tomsich, secretario general del sindicato. Según detalló, una parte central de la formación está dedicada al manejo de manadas, para que los alumnos aprendan cómo organizar grupos de perros, qué animales pueden convivir en un mismo paseo y cómo incorporar uno nuevo sin generar conflictos.

La iniciativa vuelve a lanzarse luego de que su primera edición despertara un fuerte interés. El año pasado más de 800 personas se inscribieron para apenas 50 cupos, una cifra que reflejó la creciente demanda por este tipo de oficios.

Matías Tomsich: “Hay hablamos de familias multiespecie”

Para Tomsich, el fenómeno también está vinculado a un cambio cultural cada vez más visible en las grandes ciudades. “Hoy hablamos cada vez más de familias multiespecie, donde los perros y gatos forman parte del hogar. En ese contexto, el trabajo canino es cada vez más demandado y creemos que debe desarrollarse de forma profesional y responsable”, señaló.

Paseador 10-3-26 (1)

Además de la formación teórica, el curso pone un fuerte énfasis en la experiencia práctica con perros, para que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales de paseo y manejo de grupos. El objetivo es que quienes egresen cuenten con herramientas concretas para iniciar su actividad laboral con criterios de seguridad y bienestar animal.

Desde la organización también destacan que este tipo de capacitaciones buscan ordenar y profesionalizar una actividad que creció de forma muy rápida en los últimos años, en paralelo al aumento de mascotas en los hogares urbanos.

En ciudades como Buenos Aires, donde se estima que hay cientos de miles de perros y gatos, el cuidado de animales se convirtió en un sector laboral en expansión, con servicios que van desde el paseo diario hasta el adiestramiento y la socialización.