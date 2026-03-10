Creían que era depresión pero un diagnóstico final lo cambió todo: qué descubrieron Este caso, que se volvió viral en este 2026, pone de manifiesto la importancia de escuchar al cuerpo y de realizar chequeos integrales. Por + Seguir en







Este es otro caso más que expone los diagnósticos mal realizados Pexels

Richard West, de 64 años, fue tratado erróneamente por depresión durante meses cuando en realidad padecía un tumor cerebral.

Los primeros síntomas aparecieron en 2021 e incluyeron irritabilidad, olvidos frecuentes y una conducta antisocial persistente.

El diagnóstico inicial de los médicos de cabecera fue "depresión por confinamiento", vinculando su malestar al aislamiento por la pandemia.

Una resonancia magnética de control reveló finalmente la presencia de una masa tumoral de 7 centímetros en el lóbulo frontal izquierdo. Un caso médico ha captado la atención de la comunidad científica y del público en general al revelar los peligros de los diagnósticos apresurados en salud mental. Lo que comenzó como un cuadro persistente de apatía, falta de energía y desinterés por las actividades cotidianas, fue tratado inicialmente como un trastorno depresivo mayor.

Sin embargo, tras meses de terapia y medicación sin resultados positivos, un nuevo enfoque clínico y una serie de estudios avanzados permitieron descubrir que la verdadera causa de los síntomas no era psiquiátrica, sino una condición física subyacente que había pasado desapercibida.

Qué le sucedía al hombre que fue diganosticado erróneamente con depresión -Cerebro imagen placa El caso de Richard West, un hombre de 64 años residente en el Reino Unido, se ha convertido en un sombrío recordatorio de los riesgos que conllevan los diagnósticos médicos erróneos.

Su historia comenzó en 2021, coincidiendo con el aislamiento por la pandemia de COVID-19, cuando empezó a manifestar cambios drásticos en su personalidad, tales como irritabilidad, pérdida de memoria y una marcada tendencia al aislamiento social. Inicialmente, los profesionales de la salud atribuyeron estos síntomas a una "depresión por confinamiento", prescribiéndole ansiolíticos y enviándolo de regreso a su hogar sin profundizar en otras causas orgánicas.

Sin embargo, el deterioro de su salud mental continuó a pesar de la medicación, alcanzando un punto crítico en 2022 tras una severa crisis psicológica. Ante la falta de mejoría, una nueva consulta médica derivó en la realización de una resonancia magnética que cambió drásticamente el panorama: West tenía un tumor cerebral primario de 7 centímetros alojado en su lóbulo frontal izquierdo.