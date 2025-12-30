30 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Entre sus víctimas estaban sus familiares y terminó siendo una pieza fundamental para el FBI: quién es Ed Kemper

A más de medio siglo de los hechos, su figura sigue generando interés por el impacto que tuvo en la criminología moderna.

Por
Conocé más sobre el “asesino de las colegialas”

Conocé más sobre el “asesino de las colegialas”

  • Ed Kemper cometió ocho asesinatos en California entre 1972 y 1973. La mayoría de sus víctimas fueron jóvenes universitarias que hacían autostop.
  • Aprovechaba su apariencia tranquila para ganarse la confianza de las víctimas.
  • El crimen final fue el asesinato de su madre, con quien tenía una relación conflictiva. Tras ese hecho, se entregó voluntariamente y confesó todos los homicidios.
  • Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su caso es uno de los más estudiados en criminología por su perfil psicológico y su confesión detallada.

Durante años, Ed Kemper fue uno de los nombres más inquietantes en la historia criminal de Estados Unidos, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino por el perfil inesperado que presentaba ante quienes lo rodeaban. Entre sus víctimas se encontraba su propia madre, un dato que convirtió su caso en uno de los más perturbadores para investigadores y especialistas en conducta criminal.

Manuel Alberto Norry, tenía un vínculo con Janet Palomino
Te puede interesar:

Detuvieron a un sospechoso por el femicidio de Lomas del Mirador: quién es el agresor

El caso continúa siendo objeto de estudio y debate en ámbitos académicos, judiciales y mediáticos. A más de medio siglo de los hechos, su figura sigue generando interés por la forma en la que fue detenido, siendo él mismo quien se entregó.

Quién es Ed Kemper y cómo marcó la historia de los asesinos en serie

-Ed Kemper

El caso de Edmund Emil Kemper, conocido como Ed Kemper, ocupa un lugar singular en la historia criminal de Estados Unidos por la brutalidad de sus crímenes y por el modo en que decidió ponerles fin.

Entre 1972 y 1973, Kemper asesinó a ocho personas en California, la mayoría jóvenes estudiantes universitarias que hacía autostop, a quienes recogía aparentando cordialidad antes de atacarlas. Su complexión imponente (medía más de dos metros) y su apariencia tranquila le permitieron moverse durante meses sin despertar sospechas, mientras el temor crecía en la región.

La investigación dio un giro definitivo cuando, tras cometer su último crimen, Kemper asesinó a su propia madre, con quien mantenía una relación profundamente conflictiva marcada por el resentimiento y la humillación psicológica. Luego de matarla y de asesinar también a una amiga de ella, el propio Kemper se entregó voluntariamente a la policía, confesando con detalle todos los homicidios.

Su confesión, precisa y extensa, sorprendió a los investigadores y permitió cerrar una serie de crímenes que hasta entonces parecía no tener un patrón claro para las autoridades. Condenado en 1973 a cadena perpetua, Ed Kemper se convirtió en un caso de estudio central para la criminología y el análisis del perfil psicológico de asesinos seriales.

Su capacidad de introspección, la claridad con la que describió sus actos y la decisión consciente de entregarse lo diferenciaron de otros criminales de su tipo, dejando un legado inquietante que aún hoy es analizado para comprender los límites entre la violencia extrema, el entorno familiar y la mente criminal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los seis motochorros se movilizaban en tres motos.

Violento asalto coordinado en la autopista Ricchieri: lo rodearon entre seis para robarle la moto

Santa Fe: se hacía pasar por abogado y estafó a clientes por más de $54 millones

Santa Fe: se hacía pasar por abogado y estafó a clientes por más de $54 millones

El hecho se produjo en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Un camionero fue filmado mientras pintaba graffitis en el Parque Nacional Nahuel Huapi

play

Femicidio en Lomas del Mirador: el impactante momento en que el asesino increpa a la víctima en la calle

El hecho ocurrió el 22 de diciembre cerca de las 3 de la mañana.

"Paralítico de mierda": indignante ataque de adolescentes contra la casa de un compañero con discapacidad

play

Brutal femicidio en Lomas del Mirador: la apuñaló en el cuello cuando volvía de bailar

Rating Cero

Se termina Stranger Things.
play

Salió el tráiler final de Stranger Things: a qué hora se estrena el último capítulo

Mickey Lee, tenía 35 años, y participó de la edición de Gran Hermano en Estados Unidos

Dolor en Gran Hermano: murió una participante de la última edición tras múltiples paros cardíacos

Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada Oasis. 
play

De qué se trata Ready Player One, la película de Spielberg que llegó a Netflix y es de lo más visto

Sobreviviendo el camino a casa no es la primera película en tener a Chinook el malamute de Alaska como protagonista, pues en 2013 se estreó un filme titulado Against the Wild.
play

Cuál es la trama de Sobreviviendo el camino a casa, la emocionante película de Netflix con aventuras para toda la familia

Ahora llegó a la gran N roja, un estreno increíble de este año de Reino Unido, se trata de Adiós, June, la película que sorprende este sitio web y es tendencia. 
play

Cuál es la trama de Adiós, June, la película que llegó a Netflix y es dirigida por Kate Winslet

El nuevo look de Magui Bravi que sorprendió en su última aparición pública.

La impresionante transformación de Magui Bravi: irreconocible con su nuevo look

últimas noticias

El mercado de pases ya muestra un movimiento intenso.

Los futbolistas que quedan libres en Argentina: no tienen club para 2026

Hace 18 minutos
Romina Gaetani denunció a Luis Cavanag por presunto violencia de género

Romina Gaetani fue dada de alta tras ser hospitalizada por un episodio de violencia de género: cómo sigue la causa

Hace 26 minutos
La capilla dedicada a San Roque es punto de encuentro de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia.

Turismo en Córdoba: el pueblito para disfrutar de actividades al aire libre

Hace 29 minutos
El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

Hace 43 minutos
Manuel Alberto Norry, tenía un vínculo con Janet Palomino

Detuvieron a un sospechoso por el femicidio de Lomas del Mirador: quién es el agresor

Hace 43 minutos