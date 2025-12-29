"Paralítico de mierda": indignante ataque de adolescentes contra la casa de un compañero con discapacidad

El hecho ocurrió en la localidad de 9 de Julio, donde los agresores, supuestos compañeros de escuela del joven, pasaron por la casa de la víctima, lo insultaron, le tiraron petardos y luego huyeron. La familia denunció el hecho.

El hecho ocurrió el 22 de diciembre cerca de las 3 de la mañana.

Un indignante acto de discriminación vivió un joven con discapacidad en la puerta de su casa por parte de un grupo de compañeros del colegio: pasaron con sus autos y lanzaron fuegos artificiales en la casa e insultos contra la víctima.

Según se pueden ver en las cámaras de seguridad, el hecho ocurrió el pasado 22 de diciembre, minutos antes de las 3. En las imágenes, se ve cuando un grupo de chicos pasan con tres camionetas y desde una de ellas lanzan petardos contra el frente de la casa de Federico, un adolescente de 15 años.

Al pasar, también se escucha que los jóvenes gritan insultos como “paralítico”, “paralítico de mierda” e “imbécil” , al tiempo que arrojaban petardos y pirotecnia hacia la vivienda, provocando detonaciones que despertaron a toda la familia y generaron una situación de miedo y angustia.

Según relataron los familiares, no se trató de una broma ni de un exceso aislado , sino de un acto de hostigamiento deliberado. Además, los agresores, al ser compañeros del joven, ya habrían sido identificados.

En declaraciones públicas, Pamela, la madre de Federico, mostró su indignación y dejó en claro que avanzarán con la denuncia policial: “Es un ataque discriminatorio espantoso e inadmisible. No fue una travesura ni una broma, fue violencia”.

“Tiraron fuegos artificiales contra nuestra casa y lo insultaron por su discapacidad. Fue aterrador”, indicaron los familiares del adolescente.

Por otra parte, el acto generó tanta indignación en la localidad de 9 de Julio que la Dirección General de Discapacidad de 9 de Julio realizó su propio repudio y recordó que permanece abierta de lunes a viernes de 7 a 13 hs.

El espacio está disponible para todas las personas -con o sin discapacidad- que deseen acercarse, realizar consultas, proponer actividades o sumar ideas que fortalezcan la inclusión en nuestra comunidad.

“Como sociedad, tenemos la responsabilidad de fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de las Personas con Discapacidad, lucha contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto a ellas”, señaló la Dirección General de la municipalidad.