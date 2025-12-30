Cuál es la trama de Sobreviviendo el camino a casa, la emocionante película de Netflix con aventuras para toda la familia Si estás buscando una excusa para sentarte frente a la pantalla en familia, en la plataforma acaba de estrenarse la película perfecta. Un drama de supervivencia muy emotivo. + Seguir en







Llega el fin de semana y, como tenemos más tiempo libre, a veces buscamos actividades para poder hacer en familia y ver una película nunca es mal plan. Y afortunadamente, el streaming está lleno de opciones aptas para todo público y que son perfectas para ver todos juntos (los más pequeños incluidos).

Por ejemplo, Netflix hoy sumó a su catálogo una emotiva película de aventura y supervivencia que te atrapará por completo. Se trata de Sobreviviendo el camino a casa (Hero Dog: The Journey Home), una película canadiense originalmente estrenada en 2021 bajo la dirección de Richard Boddington.

Si te gustan las películas de supervivencia y especialmente aquellas que tienen un perro como protagonista y sin golpes bajos, entonces no dudes en darle una oportunidad. Además, tiene una duración de 90 minutos, perfecto si buscas algo corto y entretenido para pasar el rato y celebrar el amor incondicional de las mascotas.

Sinopsis de Sobreviviendo el camino a casa, la película que causa furor en Netflix El protagonista de la historia es Royce (Steve Byers), un padre viudo y ciego que anhela regresar a casa y reencontrarse con sus hijos, quienes se encuentran bajo el cuidado de su tía, Susan (Natasha Henstridge). Al vivir en un pequeño pueblo costero, Royce es recogido en lancha por un navegador y Chinook, el perro de Susan.

Sin embargo, cuando el capitán sufre una descompensación y la lancha se estrella contra una isla, la única chance de Royce para sobrevivir es Chinook, quien lo guiará en una travesía casi imposible a través del bosque y de regreso a su casa. Al mismo tiempo que se despliega una búsqueda policial, los hijos del hombre se lanzan en su propia misión de rescate.

Sobreviviendo el camino a casa no es la primera película en tener a Chinook el malamute de Alaska como protagonista, pues en 2013 se estreó un filme titulado Against the Wild, donde la protagonista es Susan y sus hijos, quienes sufren un accidente aéreo y en donde también deben ser protegidos y guiados de regreso a casa por su perro. En 2016 se estrenó una secuela de este filme, titulada Against the Wild: Survive the Serengeti. Al tratarse de una película canadiense cuyo estreno fue directo para plataformas digitales, la misma terminó pasando muy desapercibida. Sin embargo, ahora que aterrizó en el catálogo de Netflix, se convierte en la excusa perfecta para pasar un agradable momento en familia y disfrutar de un filme de aventuras. sobreviviendo-el-camino-casa-2 Tráiler de Sobreviviendo el camino a casa Embed - A DOG'S WAY HOME - Official Trailer (HD) Reparto de Sobreviviendo el camino a casa Zackary Arthur como Max Davis

como Max Davis Natasha Henstridge como Susan Wade

como Susan Wade Steve Byers como Royce Davis

como Royce Davis Colin Fox como Captain Boggs

como Captain Boggs John Tench como Captain Walker

como Captain Walker Jeremy Ferdman como Van Driver

como Van Driver Morgan DiPietrantonio como Erin Davis

como Erin Davis Donovan Brown como James sobreviviendo