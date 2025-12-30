IR A
IR A

Cuál es la trama de Sobreviviendo el camino a casa, la emocionante película de Netflix con aventuras para toda la familia

Si estás buscando una excusa para sentarte frente a la pantalla en familia, en la plataforma acaba de estrenarse la película perfecta. Un drama de supervivencia muy emotivo.

Sobreviviendo el camino a casa no es la primera película en tener a Chinook el malamute de Alaska como protagonista

Sobreviviendo el camino a casa no es la primera película en tener a Chinook el malamute de Alaska como protagonista, pues en 2013 se estreó un filme titulado Against the Wild.

Llega el fin de semana y, como tenemos más tiempo libre, a veces buscamos actividades para poder hacer en familia y ver una película nunca es mal plan. Y afortunadamente, el streaming está lleno de opciones aptas para todo público y que son perfectas para ver todos juntos (los más pequeños incluidos).

Se termina Stranger Things.
Te puede interesar:

Salió el tráiler final de Stranger Things: a qué hora se estrena el último capítulo

Por ejemplo, Netflix hoy sumó a su catálogo una emotiva película de aventura y supervivencia que te atrapará por completo. Se trata de Sobreviviendo el camino a casa (Hero Dog: The Journey Home), una película canadiense originalmente estrenada en 2021 bajo la dirección de Richard Boddington.

Si te gustan las películas de supervivencia y especialmente aquellas que tienen un perro como protagonista y sin golpes bajos, entonces no dudes en darle una oportunidad. Además, tiene una duración de 90 minutos, perfecto si buscas algo corto y entretenido para pasar el rato y celebrar el amor incondicional de las mascotas.

Sinopsis de Sobreviviendo el camino a casa, la película que causa furor en Netflix

El protagonista de la historia es Royce (Steve Byers), un padre viudo y ciego que anhela regresar a casa y reencontrarse con sus hijos, quienes se encuentran bajo el cuidado de su tía, Susan (Natasha Henstridge). Al vivir en un pequeño pueblo costero, Royce es recogido en lancha por un navegador y Chinook, el perro de Susan.

Sin embargo, cuando el capitán sufre una descompensación y la lancha se estrella contra una isla, la única chance de Royce para sobrevivir es Chinook, quien lo guiará en una travesía casi imposible a través del bosque y de regreso a su casa. Al mismo tiempo que se despliega una búsqueda policial, los hijos del hombre se lanzan en su propia misión de rescate.

Sobreviviendo el camino a casa no es la primera película en tener a Chinook el malamute de Alaska como protagonista, pues en 2013 se estreó un filme titulado Against the Wild, donde la protagonista es Susan y sus hijos, quienes sufren un accidente aéreo y en donde también deben ser protegidos y guiados de regreso a casa por su perro. En 2016 se estrenó una secuela de este filme, titulada Against the Wild: Survive the Serengeti.

Al tratarse de una película canadiense cuyo estreno fue directo para plataformas digitales, la misma terminó pasando muy desapercibida. Sin embargo, ahora que aterrizó en el catálogo de Netflix, se convierte en la excusa perfecta para pasar un agradable momento en familia y disfrutar de un filme de aventuras.

sobreviviendo-el-camino-casa-2

Tráiler de Sobreviviendo el camino a casa

Embed - A DOG'S WAY HOME - Official Trailer (HD)

Reparto de Sobreviviendo el camino a casa

  • Zackary Arthur como Max Davis
  • Natasha Henstridge como Susan Wade
  • Steve Byers como Royce Davis
  • Colin Fox como Captain Boggs
  • John Tench como Captain Walker
  • Jeremy Ferdman como Van Driver
  • Morgan DiPietrantonio como Erin Davis
  • Donovan Brown como James
sobreviviendo
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada Oasis. 
play

De qué se trata Ready Player One, la película de Spielberg que llegó a Netflix y es de lo más visto

Ahora llegó a la gran N roja, un estreno increíble de este año de Reino Unido, se trata de Adiós, June, la película que sorprende este sitio web y es tendencia. 
play

Cuál es la trama de Adiós, June, la película que llegó a Netflix y es dirigida por Kate Winslet

Conocé la primera película que dirigió la reconocida actriz, ya disposible en Netflix
play

Esta película es el debut de Kate Winslet como directora y sorprende a todos en Netflix: como encontrarla

Este título se posicionó rápidamente en el tercer puesto de las series más vistas, detrás de Stranger Things 5 y Emily en París 5.
play

Esta serie documental con historias emocionantes tiene a Jason Momoa como conductor y acaba de llegar a Netflix: cuál es

Con paisajes imponentes y una trama sensible, se presenta como una elección perfecta para cerrar la semana con una dosis de emoción e inspiración.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la película que es para toda la familia, tiene aventura y te hará emocionar

Una opción imperdible para quienes disfrutan de películas inspiradas en hechos reales, dramas políticos y thrillers históricos.
play

Thriller político y espionaje: la película que atrapa a todo el mundo en Netflix

últimas noticias

El mercado de pases ya muestra un movimiento intenso.

Los futbolistas que quedan libres en Argentina: no tienen club para 2026

Hace 23 minutos
Romina Gaetani denunció a Luis Cavanag por presunto violencia de género

Romina Gaetani fue dada de alta tras ser hospitalizada por un episodio de violencia de género: cómo sigue la causa

Hace 31 minutos
La capilla dedicada a San Roque es punto de encuentro de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la provincia.

Turismo en Córdoba: el pueblito para disfrutar de actividades al aire libre

Hace 34 minutos
El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

El Ministerio de Seguridad apeló el fallo que declaró nulo el protocolo antipiquetes

Hace 48 minutos
Manuel Alberto Norry, tenía un vínculo con Janet Palomino

Detuvieron a un sospechoso por el femicidio de Lomas del Mirador: quién es el agresor

Hace 48 minutos