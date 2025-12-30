IR A
De qué se trata Ready Player One, la película de Spielberg que llegó a Netflix y es de lo más visto

Un estreno estadounidense de 2018 llegó a la popular plataforma de streaming y es furor. A continuación todos los detalles.

Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada Oasis. 

Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada "Oasis". 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de segundos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente durante este 2025 e hicieron de este sitio web el mejor de streaming.

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2018, se trata de Ready Player One, una película de ciencia ficción, aventuras y acción, ideal para disfrutar estos últimos días del año. Es un entretenimiento garantizado que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin. A continuación te contamos más detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas este mes de diciembre, a poco de empezar el 2026.

Sinopsis de Ready Player One, la película que ya está en Netflix

Año 2045. Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada "Oasis". Un día, su excéntrico y multimillonario creador muere, pero antes ofrece su fortuna y el destino de su empresa al ganador de una elaborada búsqueda del tesoro a través de los rincones más inhóspitos de su creación. Será el punto de partida para que Wade se enfrente a jugadores, poderosos enemigos corporativos y otros competidores despiadados, dispuestos a hacer lo que sea, tanto dentro de "Oasis" como del mundo real, para hacerse con el premio.

Tráiler de Ready Player One

Reparto de Ready Player One

  • Tye Sheridan como Wade Owen Watts
  • Olivia Cooke como Samantha Evelyn Cook
  • Mark Rylance como James Halliday
  • Ben Mendelsohn
  • Simon Pegg como Ogden Morrow
  • Win Morisaki como Daito
  • T.J. Miller como i-R0k
  • Lena Waithe
