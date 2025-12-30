Detuvieron a un sospechoso por el femicidio de Lomas del Mirador: quién es el agresor

Janet Palomino fue atacada en la calle por Manuel Alberto Norry, quien degolló y le dio un puntazo en el pecho. Será indagado este martes por el fiscal.

Un hombre fue detenido el lunes por la noche por el femicidio de Janet Arotinco Palomino , cometido en una calle de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador. De acuerdo a la investigación, el sospechoso tenía un vínculo con la víctima.

Se trata del femicidio cometido el domingo, minutos antes de las 7 de la mañana cuando Janet iba caminando acompañada de un perro y el agresor, identificado como Manuel Alberto Norry , de 46 años , la degolló y también le propinó un puntazo en el pecho.

Dos vecinas del barrio fueron testigos del ataque y una de ellas llamó al 911, pero al llegar la ambulancia ya había muerto. Rápidamente, efectivos de la DDI La Matanza iniciaron una investigación que estuvo encabeza por el fiscal de Homicidios, Carlos Adrián Arribas.

En medio de la búsqueda de información, las cámaras de seguridad, el animal y el relato de la familia del acusado fueron las pistas fundamentales para lograr su detención . Según los primeros datos aportados por la Justicia, el apresado sería cuñado de una amiga de la víctima y además mantendría una relación amorosa conflictiva con Palomino Arotinco.

Tras un arduo trabajo de investigación, la Justicia logró arrestar al principal sospechoso por el crimen de Janet Palomino Atorinco. Un testigo dio detalles filiatorios y detalló que era cuñado de una amiga de la víctima, pero entre la víctima y el agresor existía una relación amoroso conflictiva.

Con varias pruebas recolectadas, la Policía se dirigieron a la vivienda del sospechoso, en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, y montaron un operativo encubierto para esperar que volviera de su trabajo, el cual está ubicado en la Capital Federal.

De acuerdo al rastreo de las cámaras, Norry trabajaba en un bar en Capital Federal, que sería de un familiar, y que manejaba cuchillas de gran tamaño, por lo que era fácil tener acceso al arma con la que degolló a la víctima. Ante esta nueva prueba, los agentes arribaron hasta el comercio, se entrevistaron con los dueños y, ante la presión, reconocieron al acusado y dijeron que se quería entregar.

El dato revelador en la causa fue el perro de la víctima, con el que caminaba antes de ser asesinada, reconocía al atacante, lo que permitía determinar que Arotinco y su agresor eran conocidos, y quien, después del crimen, se va con él sin inconvenientes y lo persigue en un largo recorrido, según se observa en algunos registros de las cámaras del lugar.

Acerca del móvil del crimen, la principal hipótesis es que sería por celos. Este martes, Norry será indagado por el fiscal Arribas