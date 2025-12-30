Cuál es la trama de Adiós, June, la película que llegó a Netflix y es dirigida por Kate Winslet Llegó un nuevo estreno británico para disfrutar en familia. No te lo pierdas. A continuación todos los detalles. + Seguir en







El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a la popular plataforma de streaming y se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado notoriamente este 2025.

Ahora llegó a la gran N roja, un estreno increíble de este año de Reino Unido, se trata de Adiós, June, la película que sorprende este sitio web y es tendencia. Se trata de un drama y comedia familiar, especial navideño, acorde a la época que estamos viviendo. Un entretenimiento garantizado para disfrutar con amigos o con quien más desees. A continuación te contamos todos los detalles de este thriller para que no te lo pierdas.

Sinopsis de Adiós, June, la película que sorprende en Netflix Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la vida de cuatro hermanos —y de su exasperante padre— da un giro inesperado como consecuencia del repentino deterioro en la salud de su madre. Mientras todos lidian con la complicada dinámica familiar que genera una posible pérdida, June, con su ingenio inagotable, toma el control de su propia despedida con un humor mordaz, verdades sin filtro y muchísimo amor.

Tráiler de Adiós, June

Reparto de Adiós, June
Kate Winslet como Julia

Helen Mirren como June

Toni Collette como Helen

Timothy Spall como Bernie

Johnny Flynn como Connor

Andrea Riseborough como Molly

Stephen Merchant como Jerry

Jeremy Swift como Dr. David Titford