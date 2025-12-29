30 de diciembre de 2025 Inicio
Violento asalto coordinado en la autopista Ricchieri: lo rodearon entre seis para robarle la moto

El hecho ocurrió el domingo a la altura del Mercado Central, a plena luz del día. La banda emboscó a la víctima y le sustrajo el vehículo a punta de pistola.

Los seis motochorros se movilizaban en tres motos.

Un motociclista de 62 años, identificado como Guillermo, fue víctima de un robo sincronizado este domingo alrededor de las 17 en la Autopista Ricchieri. El asalto se produjo mientras el hombre regresaba de Ezeiza hacia la Ciudad de Buenos Aires, en un tramo de la autovía con alto flujo vehicular cercano al Mercado Central.

La emboscada fue ejecutada por seis delincuentes que se desplazaban en al menos tres motocicletas. Según el relato de la víctima, los atacantes lo flanquearon y lo obligaron a detenerse de manera brusca: una moto se colocó delante y otras dos a los costados, mientras una cuarta habría brindado apoyo desde la retaguardia.

Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad que Guillermo llevaba en su casco. En las imágenes se observa la coordinación de la banda, cuyos integrantes estaban armados y actuaron con celeridad, demostrando un conocimiento previo de la zona y de la modalidad delictiva empleada en esta arteria clave del conurbano.

En medio de la desesperación y los manotazos de los asaltantes, el motociclista solo atinó a entregar el rodado para preservar su integridad física. “Para, para. Tomá, tomá, tomá. Te la doy la moto, no me hagan nada”, se escucha suplicar a la víctima en el registro audiovisual antes de ser bajado violentamente del vehículo.

Tras el robo, Guillermo fue auxiliado en plena autopista por el conductor de una camioneta Mercedes Benz Sprinter que presenció el hecho. El testigo trasladó al damnificado, quien se encontraba en estado de shock, hasta la dependencia policial de Tapiales para formalizar la denuncia.

Fuentes de la investigación destacaron la profesionalidad del ataque, señalando que “ellos sabían lo que hacían y conocían bien el lugar”. Los atacantes, tras palpar a la víctima en busca de pertenencias, decidieron llevarse únicamente la motocicleta, dejando otras pertenencias personales como el teléfono celular antes de huir del lugar.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº12 de San Justo, dirigida por el fiscal Matías Nahuel Marando. Los investigadores analizan ahora el video del casco y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la autopista para intentar identificar a los seis integrantes de la organización delictiva.

