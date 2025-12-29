29 de diciembre de 2025 Inicio
Santa Fe: se hacía pasar por abogado y estafó a clientes por más de $54 millones

El acusado, de 31 años, habría cobrado más de 54 millones de pesos con causas truchas y firmas digitales falsas de jueces y camaristas. La Justicia le dictó prisión preventiva sin plazo.

Un hombre de 31 años fue detenido en la ciudad santafesina de Sunchales acusado de realizar estafas millonarias haciéndose pasar por abogado, utilizando documentos judiciales falsificados y firmas digitales apócrifas de jueces y camaristas. El caso, que trascendió en las últimas horas, generó fuerte conmoción en la comunidad.

Se trata de Juan Andrés Zurvera, quien fue imputado por al menos diez hechos, aunque la Justicia estima que el número de víctimas podría ser mayor. Según la investigación, entre enero y noviembre de este año el acusado recibió en sus cuentas bancarias unos 54 millones de pesos.

Zurvera había ingresado en 2014 a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral y llegó a convencer incluso a su propia madre de que se había recibido en octubre del año pasado. Sin embargo, se comprobó que solo aprobó 13 materias y luego abandonó la carrera.

Tras las primeras denuncias, la Fiscalía ordenó su detención y se realizaron dos audiencias imputativas. El hombre fue acusado por estafas reiteradas en concurso real, falsificación de documentos públicos y usurpación de títulos. El fiscal Guillermo Loyola solicitó la prisión preventiva sin plazo y el juez Javier Bottero hizo lugar al pedido.

De acuerdo a la pesquisa, el acusado se presentó meses atrás en un estudio jurídico con un título falso y afirmó ser abogado. En una ciudad pequeña, logró ganarse la confianza de colegas y clientes, y comenzó a intervenir en causas vinculadas a divorcios, régimen de tenencia de menores, cuotas alimentarias, sucesiones, herencias y desalojos.

Durante el allanamiento a su vivienda, los investigadores hallaron un sello apócrifo oculto dentro de un ladrillo hueco y constataron que los expedientes contenían firmas digitales falsas de magistrados. Varios damnificados señalaron que se trató de una “estafa emocional” y manifestaron su preocupación por la validez de las causas en las que el falso abogado había intervenido.

