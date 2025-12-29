29 de diciembre de 2025 Inicio
Un camionero fue filmado mientras pintaba graffitis en el Parque Nacional Nahuel Huapi

Se trata de un hombre que fue denunciado luego de que fuera sorprendido cuando vandalizaba unas rocas en una de las áreas más protegidas de la región.

El hecho se produjo en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Parque Nacional Nahuel Huapi

Un camionero fue filmado mientras realizaba graffitis sobre una zona rocosa del Parque Nacional Nahuel Huapi, ubicado en las provincias de Río Negro y Neuquén. El hombre fue denunciado y la empresa en la que trabaja se comprometió a pagar la limpieza de las rocas y sancionarlo.

El hecho se produjo en el kilómetro 1.598 de la Ruta 40, en una zona conocida como Valle Encantado. En un video en las redes sociales, se observa al camionero cuando utilizaba aerosol sobre las piedras a orillas del río Limay, una de las áreas más protegidas de la región.

En este marco, el testigo que registró el suceso intentó frenar el daño: "¿Por qué hacés eso? No se puede", le advirtió. No obstante, el hombre replicó: "¡Hay dibujos por todos lados! ¿A vos te molesta?". En tanto, el camionero tomó una piedra y amenazó al vecino previo a retirarse del lugar.

El Parque Nacional Nahuel Huapi emitió un comunicado en el que repudió el hecho. "Este tipo de intervenciones sobre el ambiente natural se encuentran absolutamente prohibidas por la normativa vigente, ya que constituyen una alteración directa del patrimonio natural y paisajístico del Parque Nacional", aseveraron.

También se refirieron a la investigación: "Guardaparques y brigadistas identificaron el sector donde se produjo el hecho, constatando que la persona involucrada completó la totalidad de la pintada y abandonó en el lugar el aerosol utilizado. A partir de esta constatación, se avanza en el procedimiento administrativo y legal correspondiente".

En tanto, el personal del Parque Nacional Nahuel Huapi destacó la postura de la compañía en la que se desempeña el chofer del camión: "La empresa respondió de manera inmediata, manifestando una muy buena predisposición, comprensión de la gravedad de lo ocurrido y de las consecuencias ambientales de este tipo de acciones".

"En este sentido, los responsables de la firma se comprometieron a llevar adelante las tareas necesarias para la remediación ambiental del sitio afectado, así como a tomar las medidas correspondientes en relación con la persona involucrada en el hecho", agregaron en esta línea.

