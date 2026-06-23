Entre Ríos: manejaba borracho una retroexcavadora, chocó a siete autos y hay dos heridos

El hecho, que se registró después del triunfo de la Selección argentina sobre Austria, ocurrió cuando un hombre alcoholizado impactó a unos vehículos y luego fue detenido por las autoridades.

Un hombre chocó a siete autos con una retroexcavadora en la provincia de Entre Ríos mientras se encontraba borracho, por lo que fue detenido por las autoridades. Al menos dos personas sufrieron heridas y varios vehículos registraron destrozos debido al hecho.

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El suceso, que ocurrió en la ciudad de Concordia después del triunfo 2-0 de la Selección argentina sobre Austria por el Grupo J del Mundial 2026, se produjo cuando un hombre de 47 años circuló por la calle Presidente Illia y chocó a dos camionetas. Después, impactó a otros cinco vehículos.

En tanto, los vecinos frenaron a la retroexcavadora en la calle Gregoria Pérez, mientras que luego intervino la Policía. En este marco, las autoridades realizaron un test de alcoholemia al hombre, el cual dio positivo con 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre.

En tal sentido, las personas heridas fueron asistidas en el Hospital Delicia Concepción Masvernat , aunque ninguno sufrió heridas graves.

Un colectivo de la línea 532 embistió el lunes a un grupo de peatones y causó la muerte de una mujer en el centro de Mar del Plata. El vehículo perdió el control en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, a la altura del skatepark, debido a un presunto desperfecto mecánico en la dirección o en el sistema de frenos.

Como consecuencia del impacto, ocho personas sufrieron heridas de diversa consideración y recibieron un traslado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Entre los afectados se encuentra un menor de edad y un adulto que permanece internado en estado crítico.

El siniestro ocurrió pasadas las 19 cuando el ómnibus subió a la vereda de la costanera de forma imprevista. El rodado arrolló de forma directa a los usuarios del transporte público que aguardaban la llegada de otras unidades debajo de la garita de la parada.

Debido al choque, varias víctimas quedaron atrapadas debajo de la estructura. Equipos de rescate de Bomberos y Defensa Civil coordinaron tareas intensas en el lugar con el fin de liberar a los heridos y brindarles asistencia médica inmediata.