23 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Entre Ríos: manejaba borracho una retroexcavadora, chocó a siete autos y hay dos heridos

El hecho, que se registró después del triunfo de la Selección argentina sobre Austria, ocurrió cuando un hombre alcoholizado impactó a unos vehículos y luego fue detenido por las autoridades.

Por
El hecho ocurrió en Entre Ríos.

El hecho ocurrió en Entre Ríos.

Captura de X (@mauroszeta)

Un hombre chocó a siete autos con una retroexcavadora en la provincia de Entre Ríos mientras se encontraba borracho, por lo que fue detenido por las autoridades. Al menos dos personas sufrieron heridas y varios vehículos registraron destrozos debido al hecho.

Un testigo clave relató el ataque de motochorros que terminó con la vida de un estudiante de 17 años.
Te puede interesar:

Un adolescente fue asesinado por motochorros en Quilmes: el estremecedor testimonio de un vecino

El suceso, que ocurrió en la ciudad de Concordia después del triunfo 2-0 de la Selección argentina sobre Austria por el Grupo J del Mundial 2026, se produjo cuando un hombre de 47 años circuló por la calle Presidente Illia y chocó a dos camionetas. Después, impactó a otros cinco vehículos.

En tanto, los vecinos frenaron a la retroexcavadora en la calle Gregoria Pérez, mientras que luego intervino la Policía. En este marco, las autoridades realizaron un test de alcoholemia al hombre, el cual dio positivo con 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre.

En tal sentido, las personas heridas fueron asistidas en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, aunque ninguno sufrió heridas graves.

Un colectivo se subió a la vereda y atropelló a varias personas en Mar del Plata: murió una mujer

Un colectivo de la línea 532 embistió el lunes a un grupo de peatones y causó la muerte de una mujer en el centro de Mar del Plata. El vehículo perdió el control en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, a la altura del skatepark, debido a un presunto desperfecto mecánico en la dirección o en el sistema de frenos.

Como consecuencia del impacto, ocho personas sufrieron heridas de diversa consideración y recibieron un traslado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Entre los afectados se encuentra un menor de edad y un adulto que permanece internado en estado crítico.

El siniestro ocurrió pasadas las 19 cuando el ómnibus subió a la vereda de la costanera de forma imprevista. El rodado arrolló de forma directa a los usuarios del transporte público que aguardaban la llegada de otras unidades debajo de la garita de la parada.

Debido al choque, varias víctimas quedaron atrapadas debajo de la estructura. Equipos de rescate de Bomberos y Defensa Civil coordinaron tareas intensas en el lugar con el fin de liberar a los heridos y brindarles asistencia médica inmediata.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jorge Garda Sánchez acusado de matar a su madre  Delia Mercedes Romero de Sánchez 

Necochea: detuvieron a un exfutbolista del Ascenso acusado del crimen de su madre

Lo motochorros se llevaron el celular de la mujer y el auto.

Violento robo de motochorros en Mar del Plata: "Llevate todo"

Mientras estaba arriba, subió a buscarme. Me empezó a gritar, me tocaba el hombro y la cara, relató la camarera. 

Video: un cliente agredió a una camarera por un mal servicio y quedó registrado por las cámaras

El hecho ocurrió en Baradero.

Un auto cayó a un arroyo en la Ruta 9: murieron una mujer, su suegro y un bebé

El Renault 19 involucrado en el hecho.

Horror en Berisso: un hombre murió atropellado por un auto tras caerse de su moto

Vista aérea del impresionante incendio en un hotel de República Dominicana. 

Incendio en un hotel de República Dominicana: qué dijeron las autoridades sobre el origen del fuego

Rating Cero

La mujer de Leo Messi terminó con los rumores de rivalidad entre ambos futbolistas.

Video: la hija mayor de Cristiano Ronaldo se ganó la atención de Antonela Roccuzzo

El Turco rompió el silencio sobre Mariela.

El Turco García se cansó de los rumores y reveló qué pasa con Mariela de Gran Hermano

Frigerio se destacó como modelo, actriz y emprearia, y actualmente está en teatro con Francella.

Andrea Frigerio recordó su fallido debut televisivo con Tato Bores: "No quedé"

Wanda quedó en shock tras escuchar la noticia.

Wanda Nara, devastada: se enteró por televisión del problema de salud que atraviesa su hija

Tom cruise en Digger
play

El impactante cambio físico de Tom Cruise para Digger, la nueva película de Alejandro Iñárritu

La famosa actriz volvió a la escena acompañada de una persona hasta aquí desconocida dentro de su entorno.

Filtraron las primeras imágenes de Adabel Guerrero con su nuevo novio

últimas noticias

Gianni Infantino y Donald Trump estarán juntos en la entrega de la Copa, durante la final del Mundial 2026. 

Confirman que Trump entregará la Copa del Mundo junto a Gianni Infantino en la final

Hace 18 minutos
Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Adorni canceló su informe de gestión en el Senado mientras la oposición presiona para interpelarlo

Hace 18 minutos
La mujer de Leo Messi terminó con los rumores de rivalidad entre ambos futbolistas.

Video: la hija mayor de Cristiano Ronaldo se ganó la atención de Antonela Roccuzzo

Hace 25 minutos
El Turco rompió el silencio sobre Mariela.

El Turco García se cansó de los rumores y reveló qué pasa con Mariela de Gran Hermano

Hace 29 minutos
Manuel Adorni reunió a legisladores libertarios, sin Patricia Bullrich.

Sin Patricia Bullrich, Manuel Adorni reunió a legisladores de La Libertad Avanza en medio del escándalo

Hace 29 minutos