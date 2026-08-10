10 de agosto de 2026 Inicio
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Ya es oficial: Diego Forlán fue presentado como técnico de la Selección uruguaya y la sub-20

Tras el cierre del ciclo de Marcelo Bielsa, el exdelantero asumirá como entrenador interino y debutará en la fecha FIFA de septiembre en los amistosos contra Japón y Corea del Sur. Si obtiene buenos resultados, se queda.

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Me llamaron cuando estaba mirando un partido del Mundial y ni lo pensé

"Me llamaron cuando estaba mirando un partido del Mundial y ni lo pensé", reveló Forlán.

Diego Forlán arrancó su ciclo como DT de la Selección de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa y el golpe de la eliminación en el Mundial. Cachavacha se calzó el buzo interino y debutará en septiembre contra Japón y Corea del Sur en los próximos amistosos de la fecha FIFA. En su primera conferencia, el ex 10 recordó sus raíces y la herencia familiar, habló de volver “a su casa” en el Complejo Celeste y dejó en claro que la camiseta uruguaya sigue siendo su mayor orgullo.

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“Desde muy chico, cuando uno soñaba seguir los pasos de papá y el abuelo, que los veía jugar, haber tenido la oportunidad de vestir la camiseta de la selección es, sin duda, lo más grande que hay. Tener ese privilegio es maravilloso. Volví la semana pasada y empecé a ver a aquellas personas que están desde el 99, cuando me tocó entrar a la selección, y fue muy emocionante. Me hicieron sentir que volví a mi casa”, expresó Forlán en confePortadarencia de prensa.

El exdelantero arrancó marcando la cancha destacando que su prioridad inmediata es la Sub 20 y el Sudamericano de enero, donde quiere volcar toda la experiencia que acumuló como jugador y ahora como DT. En cuanto a la mayor, aclaró que su rol es interino y que acompañar a los mejores futbolistas uruguayos es un privilegio.

También respondió ante la pregunta sobre el paso de Marcelo Bielsa y evitó comparaciones. No obstante, reconoció su jerarquía, pero dejó claro que su propuesta será más terrenal, preparará a los pibes y a la Celeste para afrontar cualquier partido, entendiendo que en el fútbol —como repite su hermano— entre el mejor y el peor hay apenas un gol de diferencia.

¿La vuelta de un histórico?

"Nadie va a discutir lo que es Luis para los uruguayos", expresó Forlán acerca de la posible vuelta del número 9 al seleccionado de Uruguay. De hecho, dejó abierta la puerta para su regreso y aseguró que el goleador está “seleccionable” y destacó su vigencia y experiencia, además del cariño personal que lo une al delantero.

A su vez, subrayó que lo primero que evaluará en cada convocatoria será la condición futbolística y el profesionalismo de los jugadores, sin descartar a nadie que rinda en su club.

El nuevo DT tendrá su estreno en la fecha FIFA de septiembre, con amistosos frente a Japón en el Q&A Stadium Miyagi y luego contra Corea del Sur. Allí pondrá a prueba su idea de juego, más pragmática que idealista, enfocada en preparar a la Celeste para distintas situaciones de partido y en potenciar a la Sub 20 con la mira puesta en el Sudamericano de enero.

La AUF lo presentó como una leyenda - autor de 36 goles en 112 partidos, campeón de América en 2011 y figura clave en el cuarto puesto de Sudáfrica 2010- que asumirá el rol interino. Su trayectoria como jugador y su experiencia como entrenador en Peñarol y Atenas de San Carlos respaldan un regreso que busca reforzar identidad, pertenencia y ambición en el proyecto uruguayo.

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