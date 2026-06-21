21 de junio de 2026 Inicio
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Murió un motociclista tras ser chocado por un auto en la autopista 9 de Julio Sur: el conductor se fugó

La víctima, de 41 años, falleció por las heridas del accidente ocurrido en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, a la altura del Nuevo Puente Pueyrredón. La Policía de la Ciudad analiza los registros de las cámaras de seguridad.

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La víctima, de 41 años, falleció por las heridas del incidente. 

C5N

Un hombre de 41 años murió este domingo luego de que un auto lo chocara desde atrás sobre la autopista 9 de Julio Sur, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, a la altura del Nuevo Puente Pueyrredón. El conductor del automóvil se dio a la fuga y la Policía de la Ciudad analiza los registros de las cámaras de seguridad para dar con él y establecer lo ocurrido.

Operarios trabajan en la zona de la colisión.
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Según relató la cronista de C5N Paula Avellaneda en Argentina en Vivo, luego de que el SAME llegara al lugar, la víctima tenía "heridas incompatibles con la vida". Las autoridades no dieron detalles sobre su identidad.

El incidente generó una restricción en el carril rápido de la autopista, donde se desplegó personal de pericias científicas para avanzar en la investigación del hecho, hacia las 8:30.

Noticia en desarrollo.-

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