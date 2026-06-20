Choque fatal en Panamericana entre dos autos: murió una nena de seis años El impacto dejó como saldo a otras tres personas heridas, mientras que la calzada en sentido a la Ciudad de Buenos Aires se encuentra completamente interrumpida a la espera de la remoción de los vehículos y las pericias correspondientes. Por Agregar C5N en









Una nena de seis años murió y hay otros tres heridos.

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la autopista Panamericana, a la altura de la ruta 197 y en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires terminó de la peor manera: un nene de seis años murió a causa del fuerte impacto y el acceso norte se convirtió en una gigantesca playa de estacionamiento bloqueada por completo.

El siniestro, que según las primeras informaciones extraoficiales incluyó un vehículo volcado y cruzado sobre la calzada bloqueando la traza, generó un colapso absoluto en las primeras horas de la mañana.

El hecho ocurrió alrededor de las 6, cuando un Volkswagen Fox en el que viajaban la menor y su mamá sufrió un desperfecto técnico y quedó detenido en uno de los carriles centrales. Por causas que aún se investigan, otro vehículo impactó fuertemente contra el auto detenido.

La nena murió en el acto a raíz de las heridas sufridas, mientras que su mamá fue trasladada de urgencia y permanece internada en grave estado. El padre de la víctima fue notificado inmediatamente después del accidente.

Sin siquiera haber salido el sol en Buenos Aires, las filas de autos detenidos ya superaban con creces la zona del peaje. Néstor Dib, describió el panorama para C5N y enfatizó en el hecho de las largas filas que realizan los autos para circular producto de la interrupción de la calzada.

En el lugar trabaja personal policial, bomberos y ambulancias del SAME para realizar los peritajes correspondientes y proceder a la remoción de los vehículos. Choque en Panamericana: recomendaciones de tránsito Para quienes transitan a esta hora mano a Capital Federal, el tiempo estimado de demora para tramos habituales ya supera la hora de viaje. En contraste, la mano hacia la provincia de Buenos Aires funciona con total normalidad. Ante la falta de alertas tempranas oficiales en las pantallas de la autopista, se recomienda a los conductores realizar un bypass para esquivar la congestión: Desviarse antes de cruzar el peaje a la altura de la bajada de Pacheco (fábrica Ford) .

Tomar la alternativa hasta empalmar con el ramal Pilar para evitar la zona del siniestro.