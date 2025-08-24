Encontraron a la nena de 13 años que había desaparecido el miércoles en Chaco Y. F. N. era buscada tras haber salido de la casa de su tutora en la localidad de Presidencia de la Plaza, a 100 kilómetros de Resistencia. Según las autoridades, la menor "ya se había escapado varias veces". Por







Las autoridades del Chaco lograron encontrar a Y. N. F. Diario Chaco

Y. F. N., la nena de 13 años que era intensamente buscada en Chaco luego de su desaparición el pasado miércoles, fue hallada sana y salva este domingo a pocas cuadras de su casa en la localidad de Presidencia de la Plaza, a 100 kilómetros de Resistencia.

Luego de un amplio operativo desplegado por las autoridades, que incluyó a la comisaría de Presidencia de La Plaza, Colonia Aborigen y Machagai, además de la División Bomberos, Tránsito y Patrulla Vial de Sáenz Peña, Sección Rural, Microtráfico Interior, Investigaciones y el Departamento Canes, la menor fue encontrada gracias a un video.

La desaparición fue denunciada el miércoles por la noche, luego de que saliera de la casa de su tutora en la Quinta 76 y no regresara. Horas después se viralizó un video en el que se la ve caminando junto a un joven identificado como R. A. S., de 19 años, en la localidad de Presidencia de La Plaza.

Embed Con esa pista, la fiscal Candela Valdez, a cargo de la investigación, ordenó el allanamiento del domicilio del joven, donde secuestraron un teléfono celular y un anillo reconocido por la familia de la menor. El sospechoso fue detenido tras comprobarse que había mentido su edad y permanece a disposición de la Fiscalía N° 15 de Resistencia.

Hubo más datos que complicaron la situación del sospechoso: en su casa encontraron ropa de la menor. "Estamos ante un caso de reincidencia ya que la menor se ha escapado varias veces de la casa. En las otras oportunidades, pudieron encontrarla porque se escondía en casas de amigos o conocidos. Pera esta vez no fue así", indicaron desde la investigación.

La chica había salido de su casa a poco más de 100 kilómetros de la capital chaqueña y había sido vista por última vez en la filmación difundida.