24 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Encontraron a la nena de 13 años que había desaparecido el miércoles en Chaco

Y. F. N. era buscada tras haber salido de la casa de su tutora en la localidad de Presidencia de la Plaza, a 100 kilómetros de Resistencia. Según las autoridades, la menor "ya se había escapado varias veces".

Por
Las autoridades del Chaco lograron encontrar a Y. N. F.

Las autoridades del Chaco lograron encontrar a Y. N. F.

Diario Chaco

Y. F. N., la nena de 13 años que era intensamente buscada en Chaco luego de su desaparición el pasado miércoles, fue hallada sana y salva este domingo a pocas cuadras de su casa en la localidad de Presidencia de la Plaza, a 100 kilómetros de Resistencia.

El hombre de 45 años ingresó con múltiples heridas de bala.
Te puede interesar:

Muerte y misterio en Córdoba: asesinaron a un hombre de 15 balazos

Luego de un amplio operativo desplegado por las autoridades, que incluyó a la comisaría de Presidencia de La Plaza, Colonia Aborigen y Machagai, además de la División Bomberos, Tránsito y Patrulla Vial de Sáenz Peña, Sección Rural, Microtráfico Interior, Investigaciones y el Departamento Canes, la menor fue encontrada gracias a un video.

La desaparición fue denunciada el miércoles por la noche, luego de que saliera de la casa de su tutora en la Quinta 76 y no regresara. Horas después se viralizó un video en el que se la ve caminando junto a un joven identificado como R. A. S., de 19 años, en la localidad de Presidencia de La Plaza.

Embed

Con esa pista, la fiscal Candela Valdez, a cargo de la investigación, ordenó el allanamiento del domicilio del joven, donde secuestraron un teléfono celular y un anillo reconocido por la familia de la menor. El sospechoso fue detenido tras comprobarse que había mentido su edad y permanece a disposición de la Fiscalía N° 15 de Resistencia.

Hubo más datos que complicaron la situación del sospechoso: en su casa encontraron ropa de la menor. "Estamos ante un caso de reincidencia ya que la menor se ha escapado varias veces de la casa. En las otras oportunidades, pudieron encontrarla porque se escondía en casas de amigos o conocidos. Pera esta vez no fue así", indicaron desde la investigación.

La chica había salido de su casa a poco más de 100 kilómetros de la capital chaqueña y había sido vista por última vez en la filmación difundida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Asesinatos en serie en Jujuy: el presunto autor de los crímenes fue imputado por doble homicidio

Asesinatos en serie en Jujuy: el presunto autor de los crímenes fue imputado por doble homicidio

Brutal robo en La Plata.

Brutal robo en La Plata: un hombre salió del banco de cobrar su jubilación y fue atacado por dos mujeres

play

Liberaron a 104 hinchas de la U de Chile que estaban detenidos por los incidentes frente a Independiente

Cristian Graf se refirió al hallazgo en su casa.

Crimen en Coghlan: Cristian Graf rompió el silencio y aseguró que "no sabe cómo llegó el cuerpo ahí"

Detuvieron al creador de Al Ángulo TV, sitio web que transmitía fútbol gratis

Detuvieron al creador de Al Ángulo TV, sitio web que transmitía fútbol gratis

Por la muerte de una mujer de 68 años fue detenida su cuidadora

Macabro hallazgo en Chaco: encontraron a una mujer apuñalada en un aljibe

Rating Cero

James Gandolfini y Jerry Adler en una escena de Los Soprano.

Murió Jerry Adler, actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

Una de las cantantes más populares de Argentina relanzó su perfil en OnlyFans: Estoy de vuelta

Una de las cantantes más populares de Argentina relanzó su perfil en OnlyFans: "Estoy de vuelta"

“Lo dejó como un cornudo, esas cosas se ocultan”, analizó MirthaLegrand 

Mirtha Legrand destrozó a Gimena Accardi tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez: "Lo dejó como..."

Tras la confesión, Gimena Accardi publicó el primer video con Andrés Gil en Bahía Blanca

Tras la confesión, Gimena Accardi publicó el primer video con Andrés Gil en Bahía Blanca

Ya está disponible en Netflix Dune: parte 2, un nuevo trhiller estadounidense que está siendo tendencia.
play

Dune: parte dos llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la famosa historia

Netflix estrena “Rehén”, una serie limitada de suspenso político que combina intriga, chantaje y decisiones de alto riesgo en cinco episodios.
play

Está en Netflix y es una serie espectacular: mucha conspiración y poder

últimas noticias

Javier Milei levantó el pie del acelerador de las redes sociales.

El llamativo silencio de Milei en redes sociales en medio del escándalo por presuntas coimas

Hace 8 minutos
La doctora Sara Marín advierte que hábitos de sueño irregulares afectan la salud física y mental a largo plazo.

Una médica advirtió por qué dormir esta cantidad de horas es peligroso: pocos lo sabían

Hace 13 minutos
James Gandolfini y Jerry Adler en una escena de Los Soprano.

Murió Jerry Adler, actor de "Los Soprano" y "The Good Wife"

Hace 14 minutos
Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Brutal ataque en una pelea de lucha libre: lo dejó inconsciente y casi lo mata

Hace 19 minutos
Conocé la forma de descartar correctamente estos elementos para que no contaminen el Medio Ambiente

Cómo podés reciclar pilas y baterías que ya no podes utilizar en tu casa

Hace 20 minutos