Asesinatos en serie en Jujuy: el presunto autor de los crímenes fue imputado por doble homicidio El detenido, Matías Jurado, fue acusado por la Justicia debido a los crímenes de Sergio Alejandro Sosa y Jorge Anachuri, mientras que continúa bajo sospecha por la desaparición de otras tres personas.







En la causa que investigan los crímenes registrados en Jujuy, la Justicia imputó a Matías Jurado por doble homicidio: el de Sergio Alejandro Sosa y Jorge Anachuri, y continúa bajo sospecha por la desaparición de otras tres personas.

Hasta el momento Jurado estaba acusado formalmente por el crimen de Jorge Anachuri, pero ahora la Justicia le apuntan por la desaparición de Sergio Alejandro Sosa, cuyos restos fueron identificados por unas pruebas de ADN.

Anachuri, que medía 1,80 de alto, de tez trigueña, ojos marrones y era una persona con discapacidad, fue visto por última vez con vida el 25 de julio en la calle Perú, en el barrio Mariano Moreno de San Salvador de Jujuy.

Por su parte, González se extravió el 4 de julio en el barrio Coronel Arias: era de tez blanca, tenía cabello negro con canas, ojos negros, uno de ellos con estrabismo, delgado y 1,55 de estatura.

Matías Jurado Jujuy El equipo Argentino de Antropología Forense sigue trabajando en la casa de Jurado para poder analizar restos y objetos incautados. Según la principal hipótesis de los investigadores, el hombre merodeaba comedores que asistían a personas en situación de calle, a quienes engañaba diciéndoles ser parte de esas organizaciones y les ofrecía trabajo.

Buscaba principalmente mayores de edad y les ofrecía la oportunidad de trabajar en la nueva terminal de ómnibus de Jujuy ayudando con la carga y descarga de bolsos. Luego los convencía de ir a su casa donde, tras tomar bebidas alcohólicas, los asesinaba, los descuartizaba y hacía desaparecer sus restos.