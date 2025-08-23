Muerte y misterio en Córdoba: asesinaron a un hombre de 15 balazos La víctima falleció en el Hospital de Urgencias tras sufrir tres paros cardíacos. Las autoridades investigan las circunstancias del ataque, hasta el momento no hay detenidos. Por







El hombre de 45 años ingresó con múltiples heridas de bala.

Un hombre murió en Córdoba tras recibir 15 disparos de arma de fuego. La víctima, de 45 años, estaba gravemente herida y falleció tras sufrir tres paros cardíacos en el Hospital de Urgencias de la capital de la provincia.

El violento ataque ocurrió en las calles Aviador Silvio Pettirossi y Llanquelen, en el barrio de Villa Martínez, en la ciudad de Córdoba, durante la madrugada del viernes. La Policía cordobesa llegó al lugar y encontró al menos 15 vainas servidas de calibre 9 milímetros, y al hombre tendido en el suelo.

De inmediato la víctima fue trasladada al Hospital de Urgencias, según informó un médico en diálogo con el medio Cadena 3, el hombre "llegó en estado crítico, prácticamente desangrado. Logramos operarlo, pero salió a terapia intensiva muy inestable, con lesiones abdominales y en miembros. Tras un tercer paro cardíaco, no respondió a las maniobras de reanimación".

Por el momento no trascendió la identidad de la víctima, las autoridades investigan las circunstancias del ataque. El caso quedó a cargo del Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Instrucción Distrito 4 Turno 1, por la doctora Andrea Martín Aresti, según detallo El DoceTV.