29 de abril de 2026 Inicio
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Encontraron sin vida a uno de los dos pescadores que salieron en kayak al Río de la Plata

El cuerpo de Alcides Ledesma fue hallado por la Prefectura Naval Argentina: “Tenía su vestimenta y sus documentos. La familia lo reconoció”. Aún continúan el trabajo para localizar a José Luis Herrera.

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José Luis Herrera y Alcides Lesdesma desaparecieron el domingo.

José Luis Herrera y Alcides Lesdesma desaparecieron el domingo.

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Uno de los dos pescadores buscados en el Río de la Plata fue hallado sin vida tras ingresar al agua en kayak. Se trata de Alcides Ledesma, quien entró con su amigo José Luis Herrera a navegar en medio de malas condiciones climáticas. “La familia lo reconoció”, indicaron desde Prefectura Naval Argentina.

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“Tenía su vestimenta y sus documentos”, indicaron los efectivos al medio Infobae respecto al hombre de 46 años de nacionalidad paraguaya. Ambos habían ingresado a las aguas a la altura de Parque del Río de Villa Domínico, pero había ráfagas de viento muy intensas.

Ambos hombres salieron en una camioneta Peugeot Partner blanca cerca de las 9:30, con un kayak de color gris amarrado al vehículo.

La camioneta fue encontrada estacionada en la orilla, pero no hay rastros de los pescadores. Prefectura montó un fuerte operativo en la costanera de la zona sur del conurbano bonaerense con helicópteros y embarcaciones para dar con su paradero.

"Pedimos ayuda a la comunidad que pueda aportar cualquier dato de estas dos personas que desaparecieron en la zona de Avellaneda, Domínico, en el Parque del Río de Avellaneda", expresaba el posteo compartido por la familia. Aún siguen buscando a José Luis Herrera.

Lucas y Eleonora, dos personas que se encontraban cerca de la orilla el domingo, contaron a la cronista Paula Avellaneda los detalles de lo que presenciaron. "Nosotros fuimos los que grabamos, lo que los vimos en el primer momento que se metieron al agua. Fue desesperante porque no podíamos hacer nosotros nada, no queríamos perderle el rastro", explicaron.

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