Emilia Mernes se sumó al reclamo por Ni Una Menos y compartió un mensaje de Amnistía Internacional

La cantante Emilia Mernes se sumó al reclamo por Ni Una Menos y compartió un mensaje de la organización Amnistía Internacional, mientras se realizaban varias marchas en todo el país en contra de la violencia de género y para reclamar respuestas del Gobierno ante los femicidios y las desapariciones de mujeres.
Embed - Amnistía Internacional AR en Instagram: "Que no te digan que “nos pasamos tres pueblos”. Nos siguen matando. Y no es solo una lucha de mujeres: es una responsabilidad de toda la sociedad. De quienes gobiernan. De la Justicia. De la sociedad. De cada persona que sigue mirando para otro lado. A vos, que estás leyendo: sumate. Movilizate. Hablalo con otros. Compartí. Exigí respuestas y justicia. Nos vamos a seguir “pasando” todos los pueblos que hagan falta hasta que dejen de matarnos."
View this post on Instagram
Noticia en desarrollo...