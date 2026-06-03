3 de junio de 2026 Inicio
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Emilia Mernes se sumó al reclamo por Ni Una Menos y compartió un mensaje de Amnistía Internacional

La cantante difundió una publicación de la organización en el marco de las movilizaciones en contra de la violencia de género. "Si supuestamente 'nos pasamos tres pueblos', ¿por qué nos siguen matando?", subrayó el posteo.

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Emilia Mernes compartió un mensaje por Ni Una Menos.

Emilia Mernes compartió un mensaje por Ni Una Menos.

La cantante Emilia Mernes se sumó al reclamo por Ni Una Menos y compartió un mensaje de la organización Amnistía Internacional, mientras se realizaban varias marchas en todo el país en contra de la violencia de género y para reclamar respuestas del Gobierno ante los femicidios y las desapariciones de mujeres.

Emilia Mernes, reconocida en la localidad donde nació.
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Embed - Amnistía Internacional AR en Instagram: "Que no te digan que “nos pasamos tres pueblos”. Nos siguen matando. Y no es solo una lucha de mujeres: es una responsabilidad de toda la sociedad. De quienes gobiernan. De la Justicia. De la sociedad. De cada persona que sigue mirando para otro lado. A vos, que estás leyendo: sumate. Movilizate. Hablalo con otros. Compartí. Exigí respuestas y justicia. Nos vamos a seguir “pasando” todos los pueblos que hagan falta hasta que dejen de matarnos."
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