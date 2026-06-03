Emilia Mernes se sumó al reclamo por Ni Una Menos y compartió un mensaje de Amnistía Internacional

Embed - Amnistía Internacional AR en Instagram: "Que no te digan que “nos pasamos tres pueblos”. Nos siguen matando. Y no es solo una lucha de mujeres: es una responsabilidad de toda la sociedad. De quienes gobiernan. De la Justicia. De la sociedad. De cada persona que sigue mirando para otro lado. A vos, que estás leyendo: sumate. Movilizate. Hablalo con otros. Compartí. Exigí respuestas y justicia. Nos vamos a seguir “pasando” todos los pueblos que hagan falta hasta que dejen de matarnos."

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