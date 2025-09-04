Eliminaron una línea de colectivo de CABA y será reemplazada por la 151: importante cambio de trayecto En su fusión, la cual busca “mejorar la eficiencia y la operatividad del servicio”, la línea pasará tener cuatro ramales y cambiará el trayecto. Por







Eliminaron una línea de colectivo de CABA y será reemplazada por la 151 Redes sociales

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció la eliminación de la histórica línea de colectivos 90 dejará de circular y será reemplazada por la línea 151 como resultado de la unión y el servicio quedará diagramado por cuatro ramales.

Con esto busca “mejorar la eficiencia y la operatividad del servicio”. El ramal A realizará el recorrido Constitución-Saavedra, mientras que la B irá desde Barrio 21/24 hasta el mismo barrio.

“Este ramal es producto de la fusión entre la 90A y 151A. A su vez, tendrá modificaciones del recorrido previo de la línea 90, trazando su nueva ruta sobre: Avenida Brasil, General Hornos, Dr. Enrique Finochietto, Guanahani, Ituzaingó, Paracas, Avenida Caseros, Salta, 15 de Noviembre de 1889, continuando por su ruta”, indicaron desde GCBA.

El cambio afectará únicamente al ramal B, ya que el resto finalizará en Constitución. Además, las paradas den la zona de Constitución será sobre Avenida Brasil y no sobre General Paz.

En el barrio 21/24, se eliminará el tramo General Iriarte-Luna y los colectivos circularán en ambos sentidos por Avenida Osvaldo Cruz. Por su parte, el Ramal C unirá Constitución con Concepción Arenal y Álvarez Thomas, mientras que el Ramal D conectará Constitución con Plaza Miserere.