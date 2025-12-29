Estados Unidos informó el hundimiento de otra presunta lancha narco en el Pacífico Según el Comando Sur, la embarcación estaba vinculada al narcotráfico y era operada por organizaciones terroristas. Hay al menos dos muertos. Por + Seguir en







Estados Unidos informó el hundimiento de otro buque bajo la acusación de narcotráfico

El Comando Sur de los Estados Unidos informó este lunes, a través de su cuenta oficial en la red social X, que fuerzas militares norteamericanas llevaron adelante un ataque letal contra un buque en aguas internacionales. Según la versión oficial difundida por Washington, la operación se enmarca dentro de las tareas de combate contra el narcotráfico y el terrorismo.

El comunicado señala que “por orden del secretario de guerra Pete Hegseth”, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó un “ataque cinético letal” contra una embarcación que, de acuerdo a la inteligencia estadounidense, era operada por “Organizaciones Terroristas Designadas”. El informe sostiene que el buque navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba activamente en ese tipo de operaciones ilegales.

Siempre de acuerdo a la información brindada por el Comando Sur, como resultado del ataque murieron dos hombres identificados como “narcoterroristas”, mientras que ningún integrante de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido durante la acción.

El anuncio se produce en un contexto de escalada de tensión en la región, particularmente con Venezuela, país con el que Estados Unidos mantiene un conflicto abierto. En las últimas semanas, Washington avanzó con la incautación de buques petroleros vinculados a Caracas, profundizando un escenario de confrontación política, económica y militar.

Hasta el momento, no hubo pronunciamientos de otros gobiernos ni organismos internacionales que confirmen o contradigan la versión difundida por Estados Unidos sobre el operativo naval.

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N — U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025