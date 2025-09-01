1 de septiembre de 2025 Inicio
Aumentó el transporte público en el AMBA: cuánto sale el subte y colectivo desde septiembre

Las líneas porteñas y las que circulan en la Provincia subieron el boleto un 3,9% a partir de este lunes, mientras que las nacionales mantienen su valor. Cómo queda el cuadro tarifario.

Las tarifas de colectivos varían dependiendo de la jurisdicción.

Las tarifas de los colectivos que circulan en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires aumentaron un 3,9% a partir de este lunes 1 de septiembre, lo que llevó el boleto mínimo a $526, mientras que el subte aplicó una suba de 3,87% que ubicó el valor del viaje en $1.071.

Subte: el lunes cierra por tres meses la estación Agüero de la línea D por obras de renovación integral

El ajuste, que combina la actualización automática por inflación más un 2% adicional, afecta a las líneas porteñas y a los colectivos suburbanos bonaerenses. Las líneas bajo jurisdicción nacional que circulan en el AMBA ya aumentaron el boleto mínimo en julio y lo mantendrán en $451,01 durante septiembre.

Esto genera diferencias de precios entre líneas que superponen parte de su recorrido: dependiendo de la jurisdicción del colectivo, el mismo trayecto puede salir hasta $75 más caro o más barato. El impacto será mayor para aquellos usuarios que no tengan la tarjeta SUBE registrada.

Cuánto sale el boleto mínimo de colectivo en la Ciudad

Las líneas de colectivos que poseen recorrido íntegramente dentro del territorio de la Ciudad (4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151) llevaron el boleto mínimo a $526,15 para los usuarios con SUBE registrada, que serán $836,58 para las tarjetas sin registrar.

Para el tramo de 3 a 6 kilómetros, el valor es de $586,13; para el tramo de 6 a 12 kilómetros, $631,29; y para el tramo de 12 a 27 kilómetros, $676,48. Para los usuarios con Tarifa Social, el boleto mínimo será de $236,76.

Las líneas porteñas aumentan a partir de septiembre.

Cuánto sale el boleto mínimo de colectivo en la Provincia

En el caso de los colectivos suburbanos bonaerenses, el boleto mínimo se incrementó a $529,45 para los usuarios con SUBE registrada y a $841,83 en el caso de que la tarjeta esté sin registrar. Para el tramo de 3 a 6 kilómetros, el valor es de $589,80; de 6 a 12 kilómetros, $635,24; de 12 a 27 kilómetros, $680,72; y más de 27 kilómetros, $725,88. Para los usuarios con Tarifa Social, el boleto mínimo será de $238,25.

Cuánto sale el boleto mínimo de los colectivos nacionales

Las líneas de jurisdicción nacional mantienen el valor del boleto mínimo en $451,01 con SUBE registrada y $717,11 para tarjetas sin registrar. Para el tramo de 3 a 6 kilómetros, el valor es de $502,43; de 6 a 12 kilómetros, $541,13; de 12 a 27 kilómetros, $579,87; y más de 27 kilómetros, $618,35. Para los usuarios con Tarifa Social, el boleto mínimo es de $202,95.

Cuánto sale el boleto de subte y premetro

En el subte porteño, el boleto subió a $1.071 para los usuarios con SUBE registrada que hagan entre 1 y 20 viajes al mes; en el caso de las tarjetas sin registrar, aumentó a $1.702,89. Cuando sean entre 21 y 30 viajes por mes, el valor descenderá a $856,80; entre 31 y 40 viajes, será de $749,70; y a partir de los 41 viajes, $642,60.

En el caso del premetro, la tarifa se elevó a $374,85 para los usuarios con SUBE registrada y a $596,01 para las tarjetas sin registrar.

