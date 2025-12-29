Murió Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo, que llegó a pesar casi 600 kilos El mexicano que obtuvo el récord Guinness al hombre más pesado del mundo falleció en Aguascalientes tras una complicación renal derivada de su compleja condición de salud. Tenía 41 años. Por + Seguir en







Juan Pedro Franco, quien fuera reconocido internacionalmente por ostentar el récord Guinness como el hombre más obeso del mundo, falleció este lunes en el estado de Aguascalientes, México. El deceso ocurrió a los 41 años de edad mientras se encontraba hospitalizado, según confirmaron fuentes médicas allegadas al paciente.

El doctor José Antonio Castañeda, responsable de su tratamiento desde 2017, informó que la causa de muerte fue una infección renal. “En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento”, detalló el especialista a través de un comunicado oficial.

En 2017, Franco alcanzó una marca histórica al registrar un peso de 595 kilos. A partir de ese momento, inició un riguroso proceso médico que incluyó la implementación de una dieta mediterránea y la realización de dos intervenciones quirúrgicas de alta complejidad: una manga gástrica y un bypass gástrico.

Gracias a este abordaje multidisciplinario, el paciente logró reducir su masa corporal en un 49% respecto de su peso inicial. Este progreso físico fue determinante en 2020, cuando Franco logró sobrevivir a un contagio de covid-19, superando un cuadro que inicialmente se consideraba de altísimo riesgo debido a sus antecedentes clínicos.

Un legado de lucha contra el estigma de la obesidad El doctor Castañeda recordó que el caso de Juan Pedro representó un proceso médico “complejo y desafiante”. Según el profesional, la exposición de su historia fue fundamental para visibilizar la obesidad como una patología que demanda "empatía, ciencia y trabajo coordinado", buscando romper con los prejuicios que rodean a los pacientes.