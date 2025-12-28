28 de diciembre de 2025 Inicio
Desbaratan una banda que estafaba mediante el "cuento del tío": engañaron a una empleada doméstica

Los operativos se realizaron en Vélez Sarsfield y Floresta tras una investigación iniciada en febrero. Secuestraron celulares y dispositivos electrónicos y fueron identificadas 12 personas.

Desbaratan banda que realizaba estafas mediante el cuento del tío en Capital Federal

La Policía porteña desbarató una banda que se dedicaba a realizar estafas mediante la modalidad de "el cuento del tío" en la Ciudad de Buenos Aires tras realizar dos allanamientos en Vélez Sarsfield y Floresta.

femicidio en la matanza: buscan a un hombre que degollo a una mujer en la calle
Femicidio en La Matanza: buscan a un hombre que degolló a una mujer en la calle

El expediente se originó en febrero, luego de que una mujer denunciara el robo de una suma de dinero en dólares de su vivienda mientras se encontraba ausente. Según la investigación, la maniobra se inició con un llamado telefónico dirigido a la empleada doméstica del domicilio.

Del otro lado de la línea, un hombre se presentó como contador de la familia y la convenció de retirar el dinero que la propietaria guardaba en un placard. Minutos después, un cómplice se presentó en la vivienda, recibió el efectivo y se retiró del lugar. La versión fue posteriormente desmentida y encuadrada como una estafa.

Con intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31 y de la Fiscalía N° 12, los investigadores analizaron cámaras de seguridad, movimientos vehiculares y vínculos entre los sospechosos, lo que permitió avanzar sobre los domicilios involucrados.

Los procedimientos se realizaron en viviendas de las calles Moctezuma al 1400 y Sanabria al 1400. Allí se secuestraron 15 teléfonos celulares, una notebook, un DVR, dos pen drives, tres adaptadores de memoria y una tarjeta SIM. En total, 12 personas fueron identificadas y quedaron a disposición de la Justicia.

