Elecciones en la provincia de Buenos Aires: ¿hay clases el lunes 8 de septiembre?

El Ministerio de Educación bonaerense informó si se desarrollará normalmente la actividad escolar, luego de los comicios del domingo.

El Ministerio de Educación bonaerense confirmó que el lunes habrá clases normalmente en ambos turnos , luego de que el domingo se desarrollen las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires , ya que se estima que las escuelas se limpiarán y reacomodarán normalmente.

Según consignó Ámbito, fuentes del Ministerio de Educación bonaerense confirmaron el desarrollo normal de las clases este lunes, después de los comicios del domingo, que cerrarán a las 18. Por su parte, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que también ratificó que habrá actividad escolar.

En tal sentido, las autoridades calculan que los trabajos durarán cerca de seis horas por cada cuatro mesas electorales y señalaron que el orden, la limpieza y la desinfección de aulas formará parte de las tareas.

El domingo se realizarán las elecciones en la provincia de Buenos Aires para llevar adelante la renovación parcial de su Legislatura. En esta ocasión, se elegirán 69 bancas: 46 en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado . En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas , lo que equivale al 37% del padrón nacional .

La modalidad de recambio es rotativa: cada cuatro años, en la mitad de las secciones se eligen senadores y en la otra mitad, diputados. En 2025 se votará senadores en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima secciones electorales , mientras que en la Segunda, Tercera, Sexta y Octava se pondrán en juego bancas de diputados.

Elecciones 2025: la provincia de Buenos Aires detalló cómo será la jornada electoral del domingo

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anticipó cómo será la jornada electoral del domingo 7 de septiembre y dio detalles acerca del operativo que llevarán adelante el Comando Electoral, las fuerzas de seguridad y el Correo Argentino para que las elecciones se celebren "de manera transparente y en paz".

En total, 14.376.592 personas están habilitadas para votar en los comicios legislativos, lo que equivale al 37% del padrón nacional. Habrá 41.189 mesas en 1.934 locales de votación que, en su mayoría, son establecimientos educativos pertenecientes a la Dirección General de Cultura y Educación.

La jornada estará a cargo de la Junta Electoral provincial, con la colaboración del Juzgado Federal N°1 y del Ministerio de Gobierno. También participará el Comando Electoral provincial, encabezado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Bianco recordó que la campaña electoral terminará el viernes 5 a las 8 de la mañana, exactamente 48 horas antes de la apertura de los comicios. A partir de ese momento, según lo establece la Ley 14.086, no se podrá emitir ningún tipo de propaganda ni publicar encuestas.

El sábado 6 comenzarán todas las actividades de seguridad y logística. Los delegados electorales, que son personal directivo de las escuelas, recibirán todos los materiales necesarios para preparar la jornada. También se desplegarán 34.778 efectivos, de los cuales 9.775 estarán en el interior de los locales desde el sábado.